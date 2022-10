​Governo entrega proposta de Orçamento do Estado ao Parlamento num montante de 77 milhões de contos

O Governo entregou ao Parlamento, a proposta de Orçamento do Estado 2023 num montante de 77 milhões de contos, para o país fazer face às crises, tendo a protecção das famílias e preparar o país para o futuro como uma das prioridades.

Uma outra prioridade do Governo, segundo um comunicado do ministro das Finanças, Olavo Correia, é para que o país possa ter um quadro estável.

“Este é um Orçamento muito forte em termos de ambição, que comporta medidas corajosas, elaborado num contexto de muita indefinição, mas que prevê medidas para garantir a protecção de rendimentos, ajudar as empresas no seu esforço de retoma económica, e assim continuar a proteger as famílias. Portanto, comporta um conjunto de medidas que vão ao encontro dos desafios com os quais estamos confrontados”, avançou.

Segundo Olavo Correia, existem restrições orçamentais, mas as medidas propostas abrangem várias áreas e que visam atingir as necessidades urgentes e prioritárias.

Após a entrega, que aconteceu ontem, 3 de Outubro, da proposta do Orçamento o conteúdo e as medidas mais fundamentais serão anunciados ao país pelo Primeiro-ministro nesta quarta-feira, 5 de Outubro.