Inquérito anual sobre segurança alimentar em Cabo Verde arranca em Novembro

Secretária executiva do Serviço Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SNSAN), Rosa Semedo, anunciou que acção será realizada de 1 a 20 do próximo mês, a nível nacional.

“Este ano, em Novembro, estamos a preparar um inquérito nacional sobre a vulnerabilidade alimentar e nutricional das famílias. Este inquérito vai ser financiado pelo Banco Mundial e está a ser conduzido pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, em parceria com o Instituto Nacional de Estatística e o Ministério da Saúde”, disse Rosa Semedo, em declarações à Inforpress, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, que se celebra este domingo.

A secretaria executiva do Serviço Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SNSAN) recordou que desde 2018, o Ministério da Agricultura tem realizado inquéritos anuais para conhecer a situação alimentar das famílias cabo-verdianas.

O inquérito irá avaliar a situação das famílias, o consumo alimentar dos cabo-verdianos, a situação nutricional das crianças menores de cinco anos e a situação nutricional das mulheres em idade reprodutiva.

“As mulheres em idade reprodutiva são um grupo de risco, então vamos ter vários indicadores para podermos traçar o perfil e ver em que ponto as medidas que foram conduzidas tiveram algum impacto na situação, a nível nacional”, sublinhou.

“Pela primeira vez, vamos avaliar a situação das mulheres em idade reprodutiva a avaliar a prevalência do excesso de peso e obesidade. Temos o indicador que é muito importante para as doenças crónicas não transmissíveis e esperamos contar com a colaboração de todos”, reforçou,

O Dia Mundial da Alimentação é comemorado no dia 16 de Outubro em diversas partes do mundo. A data foi implementada para alertar sobre a importância da alimentação saudável, acessível e de qualidade.