Sociólogo defende mais investimentos e acção coordenada na luta contra a pobreza em Cabo Verde

O sociólogo Henrique Varela defende uma acção coordenada e mais investimentos por parte do Estado nas diferentes áreas de intervenção com vista a travar a luta contra a pobreza em Cabo Verde.

Henrique Varela transmitiu esta posição à Inforpress, a propósito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinala hoje, 17 de Outubro, tendo considerado que a data serve de reflexão sobre esta problemática que tem afectado as pessoas em todo o mundo.

Ao avaliar a situação de Cabo Verde nesta matéria, disse que tendo em conta que é um país que não tem grandes recursos e onde ainda se vislumbram ciclos de pobreza, o Estado precisará de investir em incentivos nas diferentes áreas de intervenção social para dar respostas aos desafios existentes.

“É preciso fazer o mapeamento para ver a situação que está nas diversas ilhas e nos diversos concelhos e nalgumas localidades específicas onde há mais números de pobreza”, advogou, salientando que o Estado tem de agir em sintonia com o colectivo.

Henrique Varela destacou as medidas que vêm sendo implementadas no combate à pobreza e na melhoria da condição de vida dos cabo-verdianos, tendo, no entanto, frisado que essas medidas não têm beneficiado todas as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e pobreza.

“O que se poderá fazer é, por exemplo, implementar as políticas públicas no sentido de chegar a todas as pessoas ou a maioria, fazendo a requalificação dos trabalhadores que têm uma habilidade e essa habilidade não está, por exemplo, sendo demandada. É preciso que essas habilidades sejam requalificadas, é preciso apoio aos desempregados tudo para apoiar a reinserção das mulheres no mercado de trabalho porque uma grande parte da população que passa por pobreza é composta por mulheres”, apontou.

O sociólogo reforçou ainda que o Estado tem que identificar as bolsas de pobreza e depois implementar políticas públicas eficazes e eficientes direccionadas a essas camadas, mas agindo sempre de uma forma coordenada e harmoniosa.

Para Henrique Varela, o desafio maior que o país enfrenta na luta contra a pobreza tem que ver com a força de vontade e mudança de atitude, salientando que esta tomada de consciência e força de vontade irão funcionar como combustível para ajudar Cabo Verde a sair do domínio da teoria para a prática.

Apontou, por outro lado, a deficiência na garantia de uma habitação condigna, acesso à alimentação e a educação como áreas que carecem de intervenções no combate a esta problemática, reconhecendo que a pandemia da covid-19 e a guerra na Ucrânia agravaram a situação das famílias cabo-verdianas.

“A pandemia e as crises vieram agravar a situação das famílias cabo-verdianas porque as pessoas já estavam a passar pela pobreza e dificuldades em aceder monte de bens, e nós sabemos que com a guerra e a pandemia as ajudas diminuíram, tudo foi canalizado para o combate a esta pandemia”, lembrou, referindo que com a guerra e subida de preços as pessoas que não têm recursos e que já estava a sofrer passaram a sofrer duplamente e com efeito directo nas suas vidas.

“Eu tenho esperança de que com a tomada de consciência de cada um, se cada um fizer a sua parte, o Estado fizer a sua parte, com parcerias e mobilização de apoios múltiplos, é possível minimizar. Estamos no bom caminho, falta concretizar essa vontade com acção e, para isso, é preciso haver sinergias e engajamento de todos”, concluiu.

O número de pobres em Cabo Verde atinge os 186 mil, sendo que 115 mil estão em situação de pobreza extrema. O executivo, no seu programa de governação para a legislatura, considera a eliminação da pobreza extrema e a redução da pobreza absoluta uma “grande prioridade” para atingir o desenvolvimento sustentável.

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza celebra-se a 17 de Outubro. A data foi comemorada oficialmente pela primeira vez em 1992, com o objectivo de alertar a população para a necessidade de defender um direito básico do ser humano.