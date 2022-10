Operadores voltam a pedir arranque do programa de recuperação dos percursos turísticos em Santo Antão

Os operadores turísticos no município do Porto Novo, em Santo Antão, voltam a insistir na necessidade de o Governo avançar com o programa de recuperação dos caminhos vicinais que compõem o itinerário turístico nesta ilha.

Depois da Associação dos Guias do Turismo de Santo Antão ter defendido “urgência” no arranque deste programa, lançado em Junho, pelo primeiro-ministro, agora é a vez dos operadores turísticos pedirem a operacionalização deste programa, que prevê o restauro de 82 percursos em todos os três municípios. “Estamos em época alta do turismo, mas como os caminhos danificados ficam difíceis para os turistas realizarem as suas caminhadas pelas trilhas. O estado desses caminhos representa também perigo para os turistas”, alertou hoje o operador José Morais. Aquando do lançamento do programa, o chefe do Governo prometera que, ainda no decurso deste ano (2022), o programa estará a iniciar-se, com a recuperação de um total de 294 quilómetros, num montante de 210 mil contos. A Associação dos Guias do Turismo de Santo Antão informou que a “maioria dos trilhos” nesta ilha ficaram intransitáveis depois das chuvas de Setembro e pediu “urgência” na recuperação desses percursos turísticos. Isso, numa altura em que Santo Antão começa a receber grupo de turistas provenientes sobretudo do Norte da Europa “prontos para descobrir” esta ilha durante a época alta do turismo, que começou agora em Outubro, prolongando-se até Maio.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.