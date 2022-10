Biosfera junta líderes oceânicos mundiais para conhecer trabalho desenvolvido em Cabo Verde

​A associação de protecção ambiental Biosfera 1 reúne, no Mindelo, os líderes oceânicos mundiais que participam do Edinburgh Ocean Leaders (EOL) 2022 para demonstrar o trabalho desenvolvido em Cabo Verde e permitir encontros com comunidades.

O encontro, que decorre durante esta semana, visa, conforme informações da associação, conectar estes ‘Ocean Leaders’ ao trabalho feito em Cabo Verde pela Biosfera e outras instituições, relativamente às questões oceânicas. O grupo participará, segundo a mesma fonte, durante uma semana em actividades sobre a temática dos oceanos, encontros com as comunidades locais e com os pescadores de São Vicente e Santo Antão, e ainda fará parte de uma campanha de limpeza das praias costeiras de São Vicente promovida pela Biosfera 1. Desta forma, a associação pretende mostrar as valências de Cabo Verde, que, tem um “cenário oceânico complexo e internacionalmente significativo”, com a “maior área de oceano que qualquer país da África Ocidental” e é ainda um `hotspot´ global para a vida marinha. Entretanto, conforme a mesma fonte, alterações climáticas, a destruição do habitat e a pesca ilegal representam uma “séria ameaça” à vida marinha e também aos meios de subsistência das comunidades piscatórias costeiras, isto quando “80% dos residentes” nas ilhas dependem do oceano para o seu rendimento e segurança alimentar. Além dos líderes oceânicos, o encontro, no Mindelo, contará com a participação dos co-fundadores e co-directores da EOL, Sandy Tudhope e Meriwether Wilson e a EOL Leadership coach, Sandra Morson.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.