Combate ao suicídio constitui um importante desafio para o Serviço Nacional da Saúde – governante

​O secretário de Estado Adjunto da ministra da Saúde reconheceu hoje que o combate ao suicídio constitui um “importante desafio” para o SNS e que os dados nacionais demonstram a necessidade de se adequar os caminhos percorridos até então.

Evandro Monteiro fez estas declarações quando presidia à cerimónia de abertura do workshop nacional para elaboração de uma estratégia nacional de prevenção do suicídio, que decorre de hoje ao dia 04, na Cidade da Praia.

O suicídio, de acordo com o governante, se afigura um aspecto ténue coberto de muitos preconceitos e associados muitas vezes ao fracasso e não entendida e avaliada do ponto de vista técnico e nem associada a respostas científicas, sendo esta a principal causa de morte externa no nosso país, constituindo um importante problema de saúde pública nacional.

No seu entender, cria-se neste combate muitos desafios desde a elaboração conceptual das causas e factores outros associados na elaboração das melhores abordagens, de planos promocionais e de prevenção, tendo como objectivo inicial e primordial a diminuição do número de tentativas ao suicídio.

“Tendo em conta a complexidade na abordagem e o carácter transversal do problema, que vai além do próprio indivíduo, da comunidade inserida, dos próprios serviços sociais acessíveis aos pacientes, além da literacia individual e colectiva na comunidade, das próprias políticas públicas e programas governativos em matéria de saúde, afigura-se que em certa medida e onde uma abordagem abrangente, colectiva e multissetorial veste de uma importância singular e determinante”, declarou.

Evandro Monteiro fez referência aos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgados em 2019, que indicam que um em cada 100 mortes a nível mundial deveu-se a suicídio representando aproximadamente700 mil pessoas.

Destacou a resposta positiva resultante das políticas públicas em saúde, mas também em articulação com vários outros parceiros e no reforço do próprio plano nacional da saúde mental no combate ao suicídio em Cabo Verde, indicando que dados apontam para uma diminuição tendencial dos suicídios passando de 18 por 100 mil habitantes em 2013, para 16\100.000 em 2016 e para aproximadamente 15\100.000 em 2019.

Entretanto, reiterou, embora a tendência decrescente, o país regista em média quase um suicídio por semana quase 50 mortes por ano, cuja taxa de suicídio nacional está acima da média mundial e regional africana onde a taxa media se situa entre 9 a11 mortes por 100 mil, salientando que não obstante os ganhos alcançados, o suicídio constitui um importante desafio para o nosso SNS.

Reconheceu, por outro lado, que a saúde mental tem merecido uma atenção especial da parte do MS, nestes últimos anos e de forma progressiva, quer em recursos humanos, espaços físicos com melhores condições de trabalho focado também na matéria de reinserção social, associados a novas comunidades terapêuticas, espaços específicos ligado à saúde integral da pessoa idosa assim como dos adolescentes, visando assegurar a acessibilidade, a equidade qualitativa, a inclusão social e os direitos constitucionais da nossa população, mesmo em contexto de adversidades.

O Governo, salientou, está consciente de que uma grande parte das mortes por suicídio podem e devem ser evitados, frisando que o país tem ainda handicap específicos quer seja em número dos recursos humanos capacitados, equipas técnicas multidisciplinares e com formação especializada, mas também em se ter melhores ferramentas de trabalho técnico na identificação de situações de riscos.

Defendeu ainda a necessidade de se continuar os cuidados ambulatórias e/ou domiciliares dos nossos pacientes com factores de riscos associados, em proximidade dos familiares, assim como, no reforço continuado da literacia em saúde mental e da própria corresponsabilidade da sociedade e dos seus actores para com a causa, criando com isso os caminhos adequados para a concretização dos objectivos.

O referido workshop é promovido pela Direcção Nacional da Saúde através do Programa Nacional de Saúde Mental em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).