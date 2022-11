Câmara de São Filipe reforça parque de equipamentos com aquisição de três máquinas pesadas e duas viaturas

A Câmara de São Filipe vai reforçar o seu parque de equipamentos com aquisição de duas máquinas novas e uma usada, além de dois camiões de marca Dina adaptados para recolha de resíduos sólidos urbanos.

A aquisição dos equipamentos, que já se encontram na Cidade da Praia e deverão seguir nos próximos dias para São Filipe, contou com financiamento do Fundo do Ambiente.

Segundo o presidente da câmara foram adquiridos uma máquina retroescavadora de pneus e o martelo hidráulico adicional e uma máquina escavadora de rastos (esteira) mais o martelo hidráulico que vão ajudar a autarquia nos trabalhos de desencravamento das localidades, arruamento e edificação de novas centralidades, sendo que na globalidade os dois equipamentos representam um investimento na ordem dos 35 mil contos.

Para além das duas máquinas, a câmara comprou mais uma outra usada e dois camiões de marca Dina, basculantes e adaptados com ferragens e lonas para recolha de resíduos sólidos urbanos recicláveis, como os utensílios domésticos que são colocados junto dos contentores.

A máquina usada será utilizada no aterro intermunicipal controlado de Monte Genebra na compactação dos resíduos que são depositados neste espaço.

Recorda-se que no passado mês de Outubro o Serviço de Saneamento da Câmara Municipal de São Filipe reforçou o seu sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos, na cidade de São Filipe e arreadores com a introdução de quase uma centena de contentores polietilenos, sendo 20 contentores com capacidade para 900 litros e 70 com capacidade para 360 litros.