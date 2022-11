Edifício do antigo Instituto Pedagógico na Praia completamente vandalizado

​O edifício do antigo Instituto Pedagógico na cidade da Praia, onde recentemente funcionava a Faculdade de Educação e Desporto (FAED) da Uni-CV, encontra-se completamente vandalizado com portas e janelas partidas, equipamentos e documentos espalhados pelo chão.

A denúncia partiu de uma cidadã praiense que foi também professora da antiga escola de formação de professores e que confessou desolada com a situação, tendo em conta a história deste emblemático edifício.

Uma situação que depois foi constatada no local pela Agência Cabo-verdiana de Notícias (Inforpress), o que denota um completo abandono do edifício localizado no bairro de Achada Santo António, nas proximidades da esquadra policial.

Contactado o Ministério da Educação e Ensino Superior, o responsável de comunicação adiantou que após a transferência da FAED para o campus da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) no Palmarejo, o edifício passou para a alçada da Direcção-geral do Património do Estado, assim como aconteceu com outros edifícios onde funcionavam os serviços da universidade

Aquela fonte adiantou, entretanto, que dispõe de informações que indicam que o edifício vai albergar a Delegacia de Saúde da Praia.

Em conversa com a Inforpress, o director-geral do Património do Estado, Francisco Moreira, confirmou que, de facto, o edifício do antigo Instituto Pedagógico vai albergar a Delegacia de Saúde da Praia.

Conforme indicou há já três meses que o mesmo foi transferido para o Ministério da Saúde, devendo as obras de reabilitação e readaptação se iniciarem em breve.

No que refere à situação de vandalismo de que foi alvo o edifício, adiantou que o caso já está entregue à polícia para investigação.

Igualmente avançou que já está contratado também o serviço de vigilância durante 24 horas para guardar o edifício e impedir que o acto de destruição continue e ponha em causa os investimentos anteriormente realizados.

Aquele responsável lamenta que pessoas aproveitem da situação para vandalizar edifícios públicos.