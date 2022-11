OPACC reúne-se para debater os desafios actuais da classe

Sob o lema ““Desafios Actuais, Rumo à Consolidação”, decorreu este sábado, 26, a 3.ª conferência anual da Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados- OPACC. O momento promoveu o debate sobre os desafios actuais da classe, e contou com a participação de oradores nacionais e estrangeiros.

O evento decorreu “Sala de Convenções” do Novo Campus da UNICV – Universidade de Cabo Verde, durante todo o dia de ontem, e pode ser também acompanhado via plataformas digitais.

Entre os temas debatidos estiveram o recém-criado Comité de Relato Financeiro de Cabo Verde (CRF), a importância dos Relatos Financeiro e não Financeiro, a Desmaterialização e Automatização das obrigações fiscais e do processo de prestação de contas ao Tribunal de Contas de Cabo Verde, apontados pela OPACC como desafios a vencer pelos profissionais contábeis.

A abertura da 3.ª Conferência anual da Ordem foi feita pelo senhor Secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, cabendo ao bastonário da OPACC, Francisco Teixeira, discursar no seu encerramento.

O evento contou com a presença, além dos auditores e contabilistas cabo-verdianos, de dignitários de diferentes instituições do Estado, de empresas, das Ordens Profissionais Nacionais, e de outras entidades do sector económico e social. Estiveram também presentes representantes de Ordens Profissionais Internacionais congéneres, com as quais a OPACC se relaciona, nomeadamente, Portugal e Brasil.

De acordo com a OPACC, este foi um momento de muita análise, reflexão e enriquecimento pessoal e profissional dos participantes.