Cabo Verde recebe 6,7 toneladas de leite em pó de Portugal

Cabo Verde recebeu esta segunda-feira, 6,7 toneladas de leite em pó, disponibilizadas por Portugal, para reforço do abastecimento de produtos alimentares essenciais.

No acto oficial de entrega, o Embaixador de Portugal em Cabo Verde, António Albuquerque Moniz referiu que esta doação resulta daquilo que foi combinado com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal na última viagem oficial que este fez a Cabo Verde

“Será a primeira doação e estamos neste momento a mobilizar os recursos para continuar este apoio. Esse produto destina-se à população mais vulnerável devido aquilo que é o cuidado da tripla crise: a seca, a invasão da Ucrânia pela Rússia e a COVID deixaram o país numa situação mais débil”.

António Albuquerque Moniz afirmou que trata-se de um gesto solidário. “Portugal assume também, ao abrigo do programa estratégico de cooperação que foi assinado em Cabo Verde em Março deste ano, quando esteve cá o nosso Primeiro-Ministro, o propósito é continuar o apoio. Tratou-se de uma iniciativa que envolveu várias entidades em Portugal nomeadamente o Ministério de Negócio Estrangeiros, Ministério da Defesa que assegurou o transporte logístico e Ministério de Agricultura e Alimentação e da parte de Cabo Verde também devo sublinhar o papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Secretaria de Estrado de Negócio Estrangeiros de Cooperação e do Ministério da Agricultura e Ambiente”.

Por seu lado, a Secretária Executiva para a Segurança Alimentar e Nutricional, Rosa Semedo sublinhou que esse apoio é de grande valia para Cabo Verde. “O leite como sabe é um bem essencial, e esse leite é para distribuição gratuita vai ser para as instituições de cariz social, Centros de Dia. Vai reforçar também alimentação escolar. Recebemos ajuda alimentar por parte do PAM, mas para este ano o leite é insuficiente, então todo esse produto será distribuído a nível nacional, é claro que os municípios mais vulneráveis serão prioritários”.