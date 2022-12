Santo Antão: Um milhão de euros para a conservação dos ecossistemas marinhos

​Um milhão de euros (cerca de 110 mil contos) é o montante que Santo Antão está a receber no âmbito do projecto sobre conservação dos ecossistemas marinhos nesta ilha, liderado pela Universidade de Aveiro (Portugal).

O projecto, que já está a ser implementado, foi lançado oficialmente hoje no Porto Novo na abertura do seminário sobre alterações climáticas promovido pela Associação para a Defesa do Património de Mértola, Portugal, parceira do projecto sobre conservação dos ecossistemas marinhos em Santo Antão.

O projecto é financiado pelo Programa Biodiversa Mais, uma parceria europeia para a biodiversidade que apoia a “investigação de excelência” sobre biodiversidade com impacto para a sociedade e para as políticas públicas.

Teresa Amaro, investigadora da Universidade de Aveiro, explicou que se trata de um projecto europeu que tem como objectivo mapear os “habitats” costeiros na ilha de Santo Antão, criando recomendações para planos de gestão, visando a redução ou mitigação dos impactos antropogénicos.

Este projecto pretende também realizar actividades de divulgação e capacitação para a conservação destes recursos de capital importância para Cabo Verde.

O projecto está a cargo da Universidade de Aveiro e conta com a participação de uma dezena de parceiros de quatro países europeus, sendo financiado pelo Programa Biodiversa Mais, uma parceria europeia para a biodiversidade que apoia investigação de excelência sobre a biodiversidade.

Santo Antão dispõe de um parque marinho, situado na da Cruzinha, no concelho da Ribeira Grande.

Esta ilha dispõe ainda de quatro áreas protegidas terrestres, quais sejam, os parques naturais da Cova/Paul/Ribeira da Torre, Moroços, Tope de Coroa e a paisagem natural das Pombas (Paul).