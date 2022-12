Autarca da Praia afirma que projecto da urbanização da Vitória Sé irá contribuir na retoma económica no município

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, afirmou hoje que o projecto da urbanização da Vitória Sé irá contribuir para a retoma económica no município e na promoção de um novo dinamismo do sector privado.

O autarca praiense fez estas afirmações à imprensa, momentos antes da cerimónia de lançamento da primeira pedra protagonizada pela Câmara Municipal da Praia e a Vitória – Construções & Mediação Imobiliária, S.A, esta tarde, na zona Achada Palha Sé.

“Nestes projectos do sector privado, a nossa parceria centra-se na responsabilidade que temos enquanto Estado, de tudo fazer para os projectos realmente acontecerem. Estamos focados em construir uma câmara municipal que perceba que o privado tem uma determinada velocidade em fazer as coisas e que a câmara tem de acompanhar”, destacou.

Garantiu neste sentido que a câmara da Praia irá continuar a trabalhar por forma a garantir que o calendário que o sector privado traça para a implementação, execução e conclusão dos projectos seja de facto cumprido.

Destacou a importância desses projectos no município da Praia, afirmando que será uma mais valia para o sector económico e terá impacto na redução do desemprego a nível local.

“O impacto é enorme na economia e em termos sociais, mas há um impacto que é muito importante que é o facto de nós começarmos a ter essa a percepção e certeza porque são obras muito concretas e palpáveis de que há uma retoma da dinâmica ao nível da Praia enquanto capital de Cabo Verde e que tem de trazer este sinal positivo ao resto do país”, declarou.

Por seu turno, o presidente do Conselho da Administração da empresa Vitória – Construções & Mediação Imobiliária, José António Dias, realçou, na sua intervenção, que com o acto de lançamento da primeira pedra nasce hoje uma nova cidade no coração da capital cabo-verdiana.

Segundo este responsável, dá-se, pois, o início à construção de uma nova zona que trará mais conforto e maior qualidade de vida aos praienses e aqueles que escolhem a Praia como a cidade ideal para viver.

“O dia de hoje marca o início de uma nova centralidade. A urbanização Vitória Sé é um espaço que junta o melhor dos mundos. Se por um lado estamos a um minuto do aeroporto, a cinco minutos da maioria dos pontos de interesses da capital”, salientou, adiantando que no total são 58 hectares de terreno, mais de 1200 lotes infraestruturados e com a possibilidade de atingir até 15 mil habitantes.

Garantiu que a referida zona terá diversos serviços básicos, nomeadamente rede de abastecimento de água, rede elétrica, telecomunicações, rede de saneamento básico, estradas em asfalto, passeios e pavês, ciclovia com cerca de 6km de extensão, áreas para prática do desporto e grandes espaços comerciais.

“Vitoria Sé é uma pequena cidade criada com a qualidade máxima para o bem de todos os cidadãos que nela vão habitar. Hoje uma nova história começa”, reforçou.