​Câmara Municipal da Praia acusa vereadores do MpD de votar contra desenvolvimento da Praia

A Câmara Municipal da Praia (CMP) acusou no domingo, 26, os vereadores do MpD de continuarem a votar contra o processo de desenvolvimento da Praia.

Segundo um comunicado da CMP, publicado na rede social, Facebook, os vereadores do MpD tem estado a votar contra todos os projectos e programas apresentados pelo actual Presidente, Francisco Carvalho, sem apresentar um único argumento para o chumbo, "o que demonstra a má fé e a aposta desse partido em tudo fazer para travar o desenvolvimento do município da Praia, e da capital do arquipélago”.

“No passado dia 23 de Fevereiro, foi realizada a segunda sessão ordinária do ano em curso – a primeira foi abortada pelos vereadores do MpD que decidiram não participar sem apresentarem qualquer justificação”, citou a mesma fonte.

Dos projectos chumbados pelos deputados do MpD, de acordo com a mesma fonte são

Aprovação da Proposta de Deliberação que regulariza a ampliação vertical; Apreciação e aprovação da Proposta créditos Bancários para Saneamento Financeiro; Apreciação e aprovação da proposta que determina a actualização salarial dos funcionários, agentes, pensionistas e demais trabalhadores da Câmara Municipal da Praia, ao abrigo do disposto no n. 9 do artigo 9 da Lei nº 16/X/2022 que aprova o Orçamento de Estado para o ano económico de 2023”.

Conforme a autarquia praiense, os vereados do MpD votaram ainda contra a Aprovação de abertura de Concurso Público de Empreitada, asfaltagem de rua atrás de parque 5 de Julho; Aprovação de abertura de concurso público para construção de 6 parques infantis (nas localidades de Achada Santo António, Palmarejo, Achada Eugénio Lima, Achada São Filipe, Achadinha e Achada Grande Trás), numa parceria público-privada, na qual a Câmara Municipal entra com cedência de terreno e os privados financiam a construção disponibilizando equipamentos de acesso gratuito e outros de aluguer; Aprovação de abertura de concurso Parque Ecológico Ribeira de Palmarejo Grande;

A Câmara Municipal da Praia salientou que vai continuar focado na construção e edificação do programa “Praia Para Todos”, cuja centralidade são as pessoas e a satisfação das necessidades comunitárias.