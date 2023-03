PAICV nega acusações do MpD e acusa o Governo de boicotar a Câmara Municipal da Praia

A Comissão Política Regional do PAICV em Santiago Sul refutou hoje as acusações do dirigente do MpD que denunciou o comportamento “ditatorial” do presidente da câmara da Praia, e reiterou a confiança política nos projectos desenvolvidos pelo autarca.

A reacção do PAICV surgiu após as declarações do dirigente do MpD, Alberto Melo, que em conferência de imprensa, na segunda-feira, denunciou aquilo que chamou de “comportamentos ditatoriais e reincidentes actos de delinquências” praticados pelo presidente da Câmara Municipal da Praia.

O porta-voz da Comissão Política Regional do PAICV, partido que gere a câmara da Praia, acusou o partido “ventoinha” de “gestão danosa” e que vem atentando “a todo custo” contra a imagem de Francisco Carvalho para convencer os municípios praienses a votarem contra o autarca nas próximas eleições.

Segundo Vasco Spínola, o actual edil tem trabalhado de forma “transparente” e de “agrado” a todos os municípios fazendo uma boa gestão da coisa pública, facto que, no seu entender, vai contra a governação do MpD na câmara da Praia e questionou o dinheiro investido no Mercado de Coco, cerca de “um bilhão e trezentos milhões de escudos”.

Um investimento equivalente, sublinhou Vasco Spínola, a 433 casas construídas a custo controlado de três milhões de escudos.

“Se na anterior câmara houve tanta corrupção, tanto desvio e tanta prevaricação, ninguém do governo e nem dos tribunais responsabilizou a câmara do MpD”, notou, acrescentando que logo após a tomada de posse de Francisco Carvalho, foram roubados vários computadores e queima de arquivos.

O dirigente do PAICV avançou que Francisco Carvalho está comprometido e focado nos projectos, mesmo que o Governo não tenha transferido as verbas do Programa de Requalificação Reabilitação e Acessibilidade (PRRA) para dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos.

O intuito, afirmou Vasco Spínola, é paralisar as obras iniciadas e “passar a mensagem de culpa à actual gestão da Câmara Municipal da Praia”.

A mesma fonte destacou os trabalhos feitos por Francisco Carvalho, nomeadamente construção de casas de banho, melhorias de acesso a bairros, reabilitação de 50 casas em toda a capital, investimento forte na área social, transferência de doentes para tratamentos médicos no Senegal, e apoio com óculos e medicamentos.

“Os discursos de Alberto Melo têm sido autênticas pregações no deserto, pois não beliscam, em nada, o projecto apresentado aos praienses por Francisco Carvalho, assente numa nova visão e na geração de políticas públicas, visando uma Praia inclusiva gerida com transparência e com igualdade de oportunidade para todos”, sustentou.

O porta-voz da Comissão Política Regional do PAICV acusou os vereadores do MpD de “boicotar” as reuniões chumbando as propostas de fundo, importantes para o desenvolvimento da Praia, contudo reiterou que o edil tem tido “bom desempenho” e que o objectivo é chegar às famílias mais vulneráveis.

De igual modo, avançou que a câmara anterior recebeu dinheiro do Fundo de Turismo até 2024 e que o Governo não tem transferido o dinheiro do Fundo de Ambiente limitando apenas a transmitir o montante do Fundo de Equilíbrio Financeiro destinado às despesas do funcionamento da Câmara Municipal da Praia.