​Primeiro Ministro vai participar na 10ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da OEACP

O Primeiro Ministro e Chefe do Governo, José Ulisses Correia e Silva, vai participar em Angola, na 10ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP) que se realiza em Luanda, esta sexta e sábado, 09 e 10 deste mês, sob o lema "3 Continentes, 3 Oceanos, 1 Destino Comum: Construir uma OEACP resiliente e sustentável".

O Chefe do Executivo irá participar no Diálogo Interactivo sobre os Subtemas, “Construir uma economia baseada no conhecimento, aproveitando a ciência e tecnologia, pesquisa e inovação”; “Optimizar a liderança e a acção para lidar com os desafios” e, “Fomentar o Investimento, a Competitividade e o Comércio das Micro, Pequenas e Médias empresas (MPME) na OEACP”.

Ainda do programa de estadia de Ulisses Correia e Silva em Angola, consta o encontro, no sábado, 10, com o Secretário Executivo da Organização Internacional da Mobilidade (OIM), António Vitorino, e a visita à Embaixada de Cabo Verde em Luanda.

O gabinete do Primeiro-Mininstro informou ainda que a Cimeira de Luanda será precedida por um Fórum Empresarial que abordará questões relacionadas com o comércio entre os Estados Membros OEACP e os principais parceiros; um Fórum das Mulheres sobre a Economia Azul; um Fórum da Juventude que incidirá sobre a importância da Segurança Rodoviária; e o Fórum da Diáspora que visa facilitar o intercâmbio de temas fundamentais para o desenvolvimento sustentável dos 79 Estados Membros da OEACP.