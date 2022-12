Os países mais “acolhedores” do mundo de 2022 – Angola, Timor, Cabo Verde e Guiné-Bissau estão na lista

Quando se viaja, é importante saber quais são os países mais “abertos”, isto é, aqueles que não exigem vistos a visitantes de outros países.

Para os viajantes de negócios mais ocupados, que regularmente são chamados a voar com um prazo curto para uma série de países, é essencial ter informação actualizada sobre os países que requerem vistos ou Autorizações Electrónicas de Viagem (eTA).

É aí que entram os Índices de Passaportes. Existem vários índices rivais no mercado, incluindo o Índice de Passaportes Arton Capital e o Índice de Passaportes Henley, que medem o peso relativo dos documentos de viagem dos cidadãos de acordo com o número de países que os seus titulares podem visitar sem visto ou com visto a pedido.

O ranking da Arton Capital declara actualmente os Emirados Árabes Unidos como os mais poderosos do mundo, enquanto a Henley, que utiliza uma metodologia diferente, dá o primeiro lugar ao Japão.

Do outro lado, estão os países cujas portas estão mais abertas - pelo menos em termos de vistos. A Arton Capital mede-os no seu “Welcoming Countries Rank” (Lista de Países Acolhedores) e, na lista de 2022, fornece algumas perspectivas sobre o estado actual da mobilidade global.

A classificação é actualizada em tempo real, à medida que são implementadas novas isenções e alterações de vistos.

África foi o continente que mais abraçou este ambiente de viagens aberto, principalmente a África Central e Ocidental, onde estão 15 dos 23 países “mais acolhedores” do ranking.

Posição de Países Acolhedores 2022

Os mais abertos:

1. Angola, Djibuti, Guiné, Maldivas, Comores, Somália, Bolívia, Timor-Leste, Malawi, Qatar, Micronésia, Burundi, Guiné-Bissau, Nigéria, Tuvalu, Samoa, Gabão, Costa do Marfim, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Ruanda, Camboja, Etiópia

2. Seychelles, Togo, Uganda, Cabo Verde, Mauritânia, Suriname

3. Palau, Dominica, Madagáscar

4. Malásia

5. Lesotho

Os menos abertos:

86. Coreia do Norte, Turquemenistão, Afeganistão

85. Macau, Líbia, Eritreia, Butão

84. Guiné Equatorial

83. Sudão, Argélia

82. Myanmar, Camarões