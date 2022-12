Obras do Parque Tecnológico deverão ficar concluídas no início do primeiro trimestre de 2023 – PCA

​As obras para a instalação do Parque Tecnológico, na cidade da Praia, deverão estar concluídas no início do primeiro trimestre de 2023, foi esta terça-feira anunciado.

A previsão foi feita à Inforpress pelo presidente do conselho de administração (PCA) do Parque Tecnológico, Carlos Monteiro.

“Devido às crises com impacto no País e no mundo, nomeadamente a pandemia da covid-19 e a Guerra na Ucrânia, registou-se um pouco o atraso na conclusão desta obra, sabendo que algumas matérias-primas para a construção vêm da Ucrânia. Além disso, devido a complexidade e a estrutura da obra que requer tempo”, explicou.

Com esta infraestrutura, segundo o presidente do conselho de administração do Parque Tecnológico, pretende-se dinamizar as Tecnologias de Informação e Comunicação, posicionando como “segunda âncora” do desenvolvimento económico de Cabo Verde.

Entre os objetivos estratégicos, o responsável realçou a promoção de um ecossistema de inovação e empreendedorismo baseado em tecnologia, estabelecendo parcerias com os principais actores internacionais neste sector, com vista a atrair o investimento directo de outros países para os serviços baseados em TIC.

“A ideia é criar um parque de investigação, ciência e tecnologia, com objectivo de privilegiar inovações, criado empresas com inovações, para que o sector da economia digital seja alavancado em Cabo verde. O objectivo do governo é encontrar uma âncora com este tipo de economia”, assegurou o Carlos Monteiro.

A mesma fonte acrescenta ainda que o parque tecnológico vai ser composto por cinco edifícios, nomeadamente o edifício Data Center, com pólos na Praia e no Mindelo, com centros de negócios, de incubação, de certificação e formação, edifício administrativo, auditório cívico, sublinhando igualmente que tudo que é virado para “tecnologia” pode ser instalado no parque.

De acordo com as informações avançadas por Carlos Monteiro, o Parque Tecnológico em si vai criar a volta de mil e tal empregos directos e indirectos, esperando que este sector da “economia digital” contribua para o aumento da empregabilidade do País.

Instado sobre o impacto que este parque vai trazer para o País, o PCA do Parque Tecnológico considerou que vai trazer um “impacto enorme” que potencializa o sector da economia digital que possa equiparar-se com o sector do turismo, no que concerne ao seu contributo para o aumento do Produto Interno Bruto.

O Parque Tecnológico é um investimento de Infraestruturas tecnológicas e civis, com espaços para empresas, treinamentos, e também espaços eventos, incubação e investimentos em Data Center, com o intuito de albergar e proporcionar todo o ambiente de inovação.

Este investimento está avaliado em cerca de 35 milhões de Euros, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), mais uma contrapartida do Estado de Cabo Verde em cerca de 4 milhões de Euros.