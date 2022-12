IPC e Instituto Marítimo e Portuário analisam possibilidade de parceria na recuperação dos faróis

​O presidente Instituto do Património Cultural manteve esta quinta-feira um encontro com o presidente do Conselho Directivo do Instituto Marítimo e Portuário, com quem analisou a possibilidade de parceria na recuperação dos faróis.

O encontro com Portuário Seidi dos Santos, de acordo com o presidente do IPC, Jair Fernandes, teve como objetivo a discussão de uma possível parceria entre os dois institutos, a fim de trabalharem num projecto de recuperação dos faróis existentes em Cabo Verde. O presidente do IPC realça ainda que o projecto, para além da recuperação, pretende-se que os faróis, considerados como patrimónios histórico-culturais, possam ser edifícios integrantes da rota turística do país. Jair Fernandes aproveitou o momento para falar sobre o mais recente programa do Governo, que será lançado brevemente, que irá trabalhar na restauração dos edifícios de alto valor patrimonial com o fim de reutilizá-los, de forma sustentável, como activos estratégicos, colocando-os à disposição do sector turístico. “A inclusão dos faróis seria uma mais-valia e aliado à sua recuperação estaria também a vertente interpretativa, pois, trata-se de edifícios com memória histórica”, sublinhou. No final do encontro, ficou acordado a realização de um inventário do estado de conservação de todos os faróis existentes no país, seguido da assinatura de um protocolo entre o IPC e o IMP para que o projeto seja efectivado.

