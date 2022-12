​Lavadores de carro recebem kits de auto emprego

O projecto Car Wash /Formação para lavadores de carro, orçado em seis milhões e trinta mil escudos, culmina hoje com a entrega de kits de auto emprego.

Segundo uma nota do Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, o projecto Car Wash foi criado com o objectivo de valorizar a actividade dos lavadores de carro, contribuir para a melhoria das suas condições de trabalho, nomeadamente garantir uma melhor segurança e higiene no trabalho, permitir que os beneficiários tenham acesso aos programas de apoio ao emprego jovem e melhorar a imagem destes profissionais.

A mesma fonte indicou que nesta edição, do projecto foram capacitados, ao nível nacional, 120 lavadores de carro, dos quais 30 são do concelho da Praia.

No total, serão entregues 29 kits de auto emprego, no âmbito do Programa Car Wash e 36 kits no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo. O projecto é financiado no quadro do Programa Integrado do Desenvolvimento do Empreendedorismo.

Hoje, o Vice Primeiro Ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia, vai presidir ao acto de encerramento do Projecto Car Wash /Formação para Lavadores de Carro, que culminará na entrega de Kits de Autoemprego.

O evento acontece na tarde de hoje, no Centro de Emprego e Formação Profissional da Praia.