Santo Antão: Fontainhas selecionada para participar do programa upgrade das melhores aldeias turísticas do mundo

A aldeia turística de Fontainhas, na Ribeira Grande, Santo Antão, foi seleccionada pela Organização Mundial do Turismo (OMT), para participar do programa Upgrade das Melhores Aldeias Turísticas do Mundo.

De acordo com uma nota enviada à Inforpress, a publicação foi feita no site da OMT, e a selecção foi feita dentre 136 candidaturas de 57 Estados-membros da OMT, tendo sido 32 escolhidas como as melhores aldeias rurais e 20 para um Programa de Upgrade.

“O prémio reconhece os destinos rurais que fazem do sector do turismo o motor de desenvolvimento e novas oportunidades de emprego, preservando e promovendo os valores e produtos da comunidade local”, adianta a nota.

De acordo com a mesmo documento, a iniciativa da OMT “reconhece” as aldeias pelo seu compromisso com a inovação e sustentabilidade em todas as suas vertentes – económica, social e ambiental – e por um desenvolvimento turístico em sintonia com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Segundo uma comunicação do secretariado-geral da OMT, dirigida ao ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, esta eleição é uma “clara demonstração da riqueza natural e cultural e do elevado potencial da Aldeia de Fontainhas para se tornar um exemplo excepcional como destino rural mundial de referência”.

Fontainhas faz parte da lista de outros 20 países, como Argentina, Etiópia, Maurícia, Quénia, Itália, Portugal e Japão, como resultado do concurso mundial para “As Melhores Aldeias Turísticas 2002”.

A cerimónia de premiação acontecerá em AlUla, Arábia Saudita, de 27 a 28 de Fevereiro do próximo ano, juntamente com a primeira reunião presencial da rede das melhoras aldeias turísticas do mundo no quadro da OMT.