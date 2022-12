Primeiro Ministro visita Hospital Santa Rita Vieira, na Assomada

O Primeiro Ministro, José Ulisses Correia e Silva, e a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, efectuam hoje, 22, uma visita ao Hospital Regional Santa Rita Vieira, em Santiago Norte.

Segundo uma nota enviada, o Primeiro Ministro José Ulisses Correia e Silva, vai levar uma mensagem simbólica de Natal aos doentes internados no Hospital Santa Rita Vieira, em Santiago Norte

Esta visita do Chefe do Governo, de acordo com a mesma fonte, está enquadrada na época festiva de Natal e Fim do Ano, e tem como objectivo de levar uma mensagem de conforto, esperança e saúde, com votos de um feliz Ano Novo e partilha de momentos com aqueles que estão impossibilitados de estarem junto das suas famílias, por causa de um problema de saúde.

“Este é um acto simbólico, representando a solidariedade para com todos os cabo-verdianos internados num estabelecimento de saúde. Já é uma tradição nesta época do ano, o Chefe do Governo visitar instituições hospitalares e de cariz social para confraternizar e levar uma mensagem de solidariedade para aqueles que mais precisam”, lê-se no documento.

A visita do Primeiro Ministro às enfermarias do HRSRV inicia-se esta manhã e é seguida de um momento de mensagem natalícia e de entrega de prendas às crianças internadas naquele estabelecimento hospitalar.