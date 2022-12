Câmara da Boa Vista entrega casas reabilitadas no valor de 5 mil contos

A Câmara Municipal da Boa Vista entregou três casas reabilitadas, em Sal Rei, que custaram cerca de cinco mil contos, no âmbito do Projecto Evolutivo, que objectiva ajudar pessoas na reconstrução das suas casas e ter habitação condigna.

Foi entregue uma casa reabilitada na Rua de Santa Bárbara à munícipe Aldina Rodrigues, no valor de 2.600 contos, e outras duas no bairro da Boa Esperança, a Maria Semedo e a Jandira Silva, nos montantes de dois mil e 1.800 contos, respectivamente.

Em declarações à comunicação social, o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça, explicou que este projeto surgiu no âmbito do processo de ligações de energia na ilha, em que se deparou com mais uma centena de casas que ainda não tem condições nas suas estruturas para realizar as referidas ligações, na sequência das vistorias efetuadas nas residências.

Daí que, conforme disse, dado a quantidade de pedidos e reclamações havia necessidade de “intervenções profundas” e outras vezes parciais para as pessoas pudessem ter ligações destes bens em suas casas.

Por isso, segundo indicou, neste quadro surgiu o Projecto de Construção Evolutivo, com objectivo de dar às pessoas oportunidade de ter habitações próprias, através de construções de raiz, com demolição das barracas e chances de darem continuidade às construções na horizontal.

“Criamos condições mínimas para que quando cair as chuvas, as pessoas não passem por constrangimentos e problemas que enfrentaram anteriormente, e fizemos ligação de energia e criamos ainda condições próprias para ligação de água”, disse, reiterando que, a autarquia criou oportunidade para que, as pessoas tenham condições de vida e um cotidiano de forma “mais normal possível”.

Claúdio Mendonça realçou ainda que mediante cada caso as habitações por vezes careciam de telhado, betão e entre outras condições internas, em que, com comparticipação financeira das famílias, a câmara patrocinou outra parte com ajustes no valor de financiamento que não ultrapassa 1.500 contos, pelo que, informou, a entrega das três habitações está a volta de cinco mil contos.

Para o autarca, o mais importante não é o valor monetário, mas sim ver as emoções e alegria naquilo que traz para as pessoas ter uma casa que é um direito constitucional e obrigação enquanto político e pessoas que trabalham para a população garantindo-lhes habitação condigna.

O projecto, iniciado no bairro da Boa Esperança, terá continuidade em outros povoados, indicou Mendonça, nomeadamente em Bofareira, onde informou haver construções em curso, e início “em breve” de construção de duas habitações em Povoação Velha.

Da mesma forma anunciou que já há garantias de outras construções em Fundo das Figueiras e João Galego, e em Sal Rei garantiu que há várias habitações que terão intervenções do género.

Para isso, o presidente da câmara da Boa Vista ressaltou que a autarquia criou um gabinete para tratar destas questões específicas de família e habitação, para acudir aos vários pedidos pendentes de apoio para construção e requalificação de habitações.