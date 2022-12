Rede de Protecção à Criança contra Abuso e Exploração Sexual brevemente em todas as ilhas – coordenadora

​A coordenadora nacional da rede de protecção à criança contra abuso e exploração sexual, Lourença Tavares, anunciou hoje que, brevemente, essa rede estará presente em todas as ilhas.

Esta informação foi avançada à Inforpress por Lourença Tavares que viajou hoje para ilha do Fogo, onde vai participar da inauguração, na cidade de São Filipe, da sede local da rede e indicou que faltará somente à ilha Brava ter a sua sede local.

“Temos que realçar que é uma sede que vai ser inaugurada, mas que teve o apoio de uma cabo-verdiana nos Estados Unidos da América (EUA) que disponibilizou o arrendamento da sede”, avançou.

A intenção, conforme manifestou, é fazer desta uma grande rede de protecção à criança contando com todos porque, acrescentou, todos são responsáveis pela protecção das crianças.

“Cada criança hoje, amanhã vai cuidar de nós na terceira idade. Portanto, se não cuidamos hoje não podemos esperar para amanhã”, afirmou, lançando um apelo às famílias no sentido de serem os protectores dos seus filhos, ou seja, os responsáveis que devem buscar a protecção do seu filho.

A presidente da Acrides, enquanto coordenadora da rede nacional com mandato para quatro anos, assegurou que só vai faltar a Brava contar com a sua sede local, após a instalação no Fogo, e assim poder contar com instalações em todas as ilhas de Cabo Verde.

Mas, a coordenadora nacional frisou que não querem que a rede seja vista como adversária, mas sim, que os poderes locais e centrais vejam nela uma grande parceira para a protecção das crianças em Cabo Verde, justificando que enquanto sociedade civil há gritos que podem dar para que os problemas sejam resolvidos.