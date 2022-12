São Vicente: Câmara municipal manifesta pesar pelo falecimento do capitão Alberto Pancrácio Lopes

​A Câmara Municipal de São Vicente manifestou, hoje, pesar pelo falecimento do capitão Alberto Pancrácio Lopes, considerado figura marcante da navegação marítima em Cabo Verde, aos 97 anos, na sua residência na cidade do Mindelo.

De acordo com nota da edilidade Alberto Pancrácio Lopes era um homem que se dedicou ao mar, como capitão dos navios “Ernestina” e “Novas d´Alegria”, e como proprietário dos navios “Elsie” e “Vilma”, estes que ostentam o nome das suas filhas.

“Neste momento de muita dor e luto, a autarquia solidariza-se com os familiares, amigos e aqueles que com ele conviveram, reconhecendo o trabalho prestado a Cabo Verde”, lê-se na nota da Câmara Municipal de São Vicente.

Alberto Pancrácio Lopes (também chamado de Alberto de Novas) nasceu na zona piscatória de Tarrafal de Monte Trigo, Santo Antão, e quando criança como na sua vida adulta conviveu de perto com o falecido cantor e compositor cabo-verdiano Manuel de Novas com quem trabalhou junto no navio Novas de Alegria.

O corpo de Alberto Pancrácio Lopes será enterrado esta tarde no cemitério de São Vicente.