​Escola secundária “Horace Silver” recebe projecto de educação financeira

A escola secundária Horace Silver, na ilha do Maio, será a primeira a receber o projecto “Educação Financeira nas Escolas”. Trata-se de uma sessão de palestras sobre educação financeira, destinada aos estudantes do 12º ano de escolaridade.

A apresentação do projecto acontece na segunda-feira, 09, no auditório da escola secundária Horace Silver.

Segundo uma nota enviada, o projecto foi desenvolvido por Danelson Semedo, jovem da Ilha do Maio, licenciado em Gestão, com objectivo de despertar nos alunos de 12º ano, em particular do liceu Horace Silver, a importância do uso consciente e correto do dinheiro, “pois muitos estudantes têm a necessidade de mudar da sua ilha natal, para dar continuidade aos estudos, mas nem todos estão preparados para o grande desafio, a boa gestão do dinheiro”.

A mesma fonte indicou que essa palestra possibilita o acesso ao conhecimento e construção de uma geração de valor, que tende a tomar decisões baseadas em premissas como poupar, consumo consciente, investir e se tornar capaz de rentabilizar os seus recursos, escrevendo um futuro promissor de forma planeada.

“Este tema é muito importante e necessário, uma vez que assuntos relacionados com o dinheiro ainda é considerado tabú e nem sempre são abordadas nas escolas ou pelos pais”, cita o documento.

O ponto alto da palestra é a participação da especialista em educação financeira Júlia Ferreira, mestre em economia e pós-graduada em gestão bancária. A palestra vai contar com a participação do Rely Brito, pós-graduado em gestão bancário e do Vanderlei Neves, mestrado em gestão e conta com apoio da Câmara Municipal do Maio, Caixa Económica de Cabo Verde, MIM, Pro Empresa, ISCEE e MMCriativa.