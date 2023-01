Samora Michel Barros empossado presidente da AACPP

Defender a melhoria no sector das pescas na ilha de Santiago é um dos objectivos da recém-criada Associação dos Armadores do Cais de Pesca da Praia (AACPP).

Samora Barros tomou hoje posse como presidente da referida associação e apontou as principais dificuldades que os armadores de pesca da ilha de Santiago têm enfrentado.

“Questões de atracação das embarcações, devido à dinâmica no cais de pesca, que se está a tornar pequeno (...) também temos a necessidade de um arrastador para serviços de manutenção e de reparação e, quiçá, no futuro, para construção”, avança.

Samora Barros pretende mobilizar fundos juntos de parceiros, para resolver as dificuldades que os armadores enfrentam.

“Pretendemos resolver esses problemas com projectos virados realmente para as necessidades do dia-a-dia e, junto de todas as entidades governamentais, não-governamentais e internacionais mobilizar fundos para que os projetos sejam colocados em prática. É a primeira vez que estamos a ter uma Associação de Armadores na ilha de Santiago, os desafios são muitos", explica.

A Associação dos Armadores do Cais de Pesca da Praia (AACPP) é uma organização sem fins lucrativos, que representa institucionalmente os armadores de pesca da ilha de Santiago e da cidade da Praia, em particular, apoiando-os na sua actividade empresarial, designadamente na defesa dos direitos e interesses.