Fogo: Clínica com Tomografia Axial Computorizada para servir a região começou a funcionar – promotor

​A Clinifogo Diagnóstico, a primeira clínica para realização de diagnóstico de Tomografia Axial Computorizada (TAC) para servir às populações das ilhas do Fogo e Brava, entrou em funcionamento na terça-feira, 17.

A informação foi revelada pelo investidor João Eugénio, originário do Fogo e técnico da área de imagiologia, observando que doravante os pacientes das duas ilhas não terão necessidade de se deslocarem às ilhas de Santiago (Praia) e São Vicente para realização de exames de TAC.

Segundo o mesmo, o projecto da clínica era para iniciar há alguns anos, mas devido a contratempo com os equipamentos, entrou em funcionamento na terça-feira, 17, com a instalação de um novo e moderno aparelho de TAC.

A Clinifogo Diagnóstico dispõe de alvará “há muito tempo” e está “devidamente certificada” e só não começou mais cedo a funcionar devido a problemas com o aparelho que foi instalado anteriormente, situação que está ultrapassada com instalação de “novo e moderno equipamento”.

A clínica está em condições de realizar exames de diagnóstico de TAC para ajudar o pessoal médico a tomar as melhores decisões nas análises dos pacientes.

“A partir de agora os pacientes das ilhas do Fogo e da Brava não tem necessidade de se deslocarem à Praia ou São Vicente para realização de TAC”, disse João Eugénio, observando que se trata de um “investimento elevado”, de alguns milhares de contos, esperando um relacionamento entre o hospital regional, as clínicas privadas e outras instituições de saúde, assim como da população das duas ilhas, no geral.

O promotor disse que já socializou a abertura da clínica com o hospital e as clínicas, mas com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) “ainda não está nada definido”, porque ainda a clínica está na sua fase inicial, mas espera poder estabelecer “um relacionamento profícuo” com esta instituições de modo a evitar o encaminhamento dos pacientes beneficiários do INPS para realizar exames de TAC em outras paragens, reduzindo assim custos e tempo.

João Eugénio avançou que investiu nesta área por ser um sonho, mas também porque é filho da ilha do Fogo, sublinhando que a ideia é transformar a Clinifogo numa clínica de diagnóstico completo, contemplando outras áreas como radiologia e mamografia, para ampliar os serviços de cuidados de saúde para a região Fogo/Brava.

Como técnico da área de imagiologia, nesta fase inicial o próprio vai trabalhar na clínica, mas a ideia é recrutar e formar pessoas para desempenhar esta tarefa.

O mesmo avançou que o preço dos exames “é justo” e que permite a população contribuir, observando que a abertura da clínica de diagnóstico de TAC representa um “grande ganho” para as ilhas do Fogo e Brava, lembrando que a região não dispunha deste serviço que é prestado na Cidade da Praia, São Vicente, Sal e Boa Vista.

A Tomografia Axial Computorizada é uma tecnologia de imagem que usa um equipamento especial de raios X para obter um volume de dados do corpo que são depois processados por um computador para obter imagens dos órgãos internos do organismo.

A TAC é útil para mostrar órgãos e tecidos, como o fígado ou os rins, com maior clareza e detalhe do que uma radiografia convencional e é um método de diagnóstico não invasivo e pode ser utilizada para estudar o coração e as artérias, os pulmões, os órgãos do abdómen, como o fígado, o baço, o pâncreas, os rins, a bexiga e o intestino, o crânio e o cérebro, a face, os seios perinasais, os ouvidos e o pescoço, a coluna, a bacia, os membros e as articulações.

A Clinifogo Diagnóstico está localizada na cidade de São Filipe, a menos de 500 metros do Hospital Regional São Francisco de Assis, e está “devidamente equipada” para prestação de exames de diagnósticos de TAC.