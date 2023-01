​Polícia Nacional vista como instituição mais corrupta do país – Dados da Afrobarómetro

A Polícia Nacional (PN) é a instituição mais corrupta do país, de acordo com a percepção dos cabo-verdianos. Um em cada quatro cidadãos faz essa avaliação, segundo os dados do último inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde da Afrobarómetro, apresentados hoje, na Cidade da Praia.

Em declaração à imprensa, na apresentação dos primeiros dados do inquérito da Afrobarómetro, realizado em conjunto com a Afrosondagem, sobre a qualidade da democracia, as condições económicas, a corrupção e a confiança nas instituições, entre outros temas ligados à avaliação da democracia e da economia, o director da Afrosondagem, José Semedo, informou que houve um aumento considerável da percepção da corrupção da população em relação a todas instituições.

“Nós focamos essencialmente sobre a questão da corrupção, temos um aumento considerável da percepção da corrupção da população em relação a todas instituições inquiridas. A Polícia Nacional continua sendo a instituição que os cabo-verdianos consideram que é mais corrupta, 25%, seguida da Assembleia Nacional com 24%”, informou.

De acordo com os dados apresentados, todas as instituições tiveram um aumento na percepção da corrupção, comparativamente 2019 a 2022, com uma percentagem acima dos 20% da população a considerar que a “maioria ou todos os integrantes dessas instituições estão envolvidos em actos de corrupção”.

Em relação ao desempenho das instituições, 72% dos cabo-verdianos avaliam positivamente o desempenho do Presidente da República no último ano. Em relação ao primeiro-ministro, 60% da população inquirida avaliaram positivamente o desempenho do primeiro-ministro e no que se refere a Assembleia Nacional a “performance é mais baixa”, com apenas 47% dos cabo-verdianos a fazer uma avaliação positiva.

“Por outro lado, há um dado interessante sobre a confiança nas instituições. Os cabo-verdianos entendem que há corrupção nestas instituições, mas continuam a confiar nas instituições, sendo elas eleitas ou não eleitas”, comentou.

Os dados apontaram que as Forças Armadas continua sendo a instituição que os cabo-verdianos mais confiam, com cerca de 70%, um aumento de cerca de 10 pontos percentuais em relação ao ano de 2019, seguido pelo Presidente da República com 65%, os líderes religiosos com 64% e o primeiro-ministro com cerca de 60%.

Em relação à Assembleia Nacional, menos da metade, 47% dos cabo-verdianos dizem confiar na instituição.

Em relação ao desempenho do Governo no combate a corrupção dentro das instituições governamentais, os dados da Afrobarometro apontam que cerca de 43% dos inquiridos avaliam negativamente o Governo nesta matéria.

“Mas se repararmos estes dados têm vindo a aumentar ao longo dos anos. Desde 2011, essa percepção da corrupção por parte da população tem vindo a aumentar e cabe às entidades públicas, todas elas, não só o Governo, dar um sinal positivo nessa matéria, para que a população perceba que realmente há um combate nesta matéria. Há vários factores que influenciaram as avaliações negativas das instituições por parte da população”, acrescentou.

Segundo este responsável, entre os principais factores apontado pelos inquiridos, cerca de 63% dos cabo-verdianos elegem o problema do desemprego como sendo o principal problema do país, seguido da questão de insegurança e criminalidade, e na terceira posição a questão da inflação é indicada como um dos maiores problemas do país.

“Há que ver que de 2019 para a data actual, há um aumento vertiginoso da taxa de inflação, isso acabou por piorar as condições de vida dos cabo-verdianos, tanto é que na análise dos dados que nós temos relativamente a performance do Governo nas áreas económicas é extremamente negativa”.

Segundo José Semedo, a questão da inflação advém também de alguns factores internos, mas basicamente de factores externos provocado seja pela crise da pandemia da Covid-19 e agravada agora pela guerra Rússia/Ucrânia e o aumento vertiginoso dos preços dos combustíveis que tiveram reflexos negativos a nível dos preços em Cabo Verde.

“Os dados estão todos disponibilizados aos políticos, e cabe a eles estudar os dados, ver as tendências e tirar as devidas conclusões para tomar as medidas políticas que convêm melhor a todos, se não, a maioria dos cabo-verdianos”, sublinhou.

Este é o 9º inquérito sobre a qualidade da democracia e governação em Cabo Verde, realizado conjuntamente com a Afrosondagem e pela Afrobarómetro.

Os dados foram recolhidos entre final de Julho e início de Agosto de 2022, sendo inquiridas cerca de 1200 pessoas, a nível nacional, com uma margem de erro de cerca de aproximadamente 2.5%.