Portugal: IPB comemora 40 anos com atribuição de Medalha de Mérito Internacional aos municípios de Cabo Verde

​O Instituto Politécnico de Bragança (IPB), instituição portuguesa que acolhe maior número de estudantes cabo-verdianos, comemora o seu 40º aniversário e hoje promove as actividades comemorativas com atribuição de Medalha de Mérito Internacional aos municípios de Cabo Verde.

A data dos 40 anos foi no dia 28 de Janeiro, sábado, mas o IPB escolheu hoje para comemorar a data, numa cerimónia que a Inforpress sabe que vai contar com a presença do embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, e do presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV), Herménio Fernandes.

Numa declaração à Inforpress em Novembro último, o presidente do IPB, Orlando Rodrigues, explicou que vai ser atribuído a Medalha de Mérito Internacional aos municípios de Cabo Verde pelo esforço que têm feito para a promoção da educação.

“Este ano decidimos atribuir a Medalha de Mérito Internacional, de forma genérica, aos municípios de Cabo Verde (…), porque entendemos que são instituições de elevado mérito na estruturação do que é a Nação cabo-verdiana, na promoção do desenvolvimento das suas regiões, são a base da democracia cabo-verdiana e esforçam-se muito para promover a educação”, explicou.

De acordo com Orlando Rodrigues, esta distinção já tinha sido feita, há cerca de cinco anos, à Nação cabo-verdiana, mas que passado esse tempo, também decidiu-se atribuir a Medalha de Mérito aos municípios, de forma genérica, “por entender que são instituições que valorizam a educação”.

“É uma relação que vimos a estabelecer há muitos anos e tem vindo sempre a crescer com todos os municípios de Cabo Verde. Temos parcerias e relações com todos os municípios de Cabo Verde, costumamos visitar os municípios para falar com os vereadores da Educação e o executivo das câmaras municipais, assim como recebemos visitas frequentes dos mesmos à nossa instituição. Isto é uma relação muito estreita”, contou.

O Instituto Politécnico de Bragança tem cerca de 10.500 estudantes, 35 por cento (%) dos quais são internacionais, representando quase 70 nacionalidades, sendo que mais de mil são cabo-verdianos de todas as ilhas.

A maioria dos estudantes é de países de expressão portuguesa, aparecendo primeiro Cabo Verde, depois o Brasil, São Tomé, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e também Timor-Leste.

Trata-se de uma instituição pública de ensino superior de Portugal constituída por cinco escolas, sendo quatro em Bragança e uma em Mirandela: Escola Superior Agrária de Bragança, Escola Superior de Educação de Bragança, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança, Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela e Escola Superior de Saúde de Bragança.

Na cerimónia de hoje, o IPB, cuja tomada de posse da sua primeira Comissão Instaladora aconteceu em 28 de Janeiro de 1983, para além de atribuir a Medalha de Mérito Internacional, também vai atribuir uma Medalha de Mérito Nacional, destacar os melhores alunos, dos quais cabo-verdianos, entre outras actividades que acontece na cidade de Bragança.