PJ detém dois homens e uma mulher acusados de tráfico de droga no Fogo

A Polícia Judiciária informou, esta quinta-feira, que deteve em flagrante delito dois homens e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas de alto risco. Também foram apreendidos 11 gramas de cocaína e 281 gramas de cannabis.

Através de um comunicado de imprensa, a PJ detalha que os suspeitos foram detidos no passado dia 31, no âmbito do cumprimento de mandado de buscas emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca da Praia, em residências localizadas nas zonas de Xaguate e Fonte Aleixo, ilha do Fogo.

Os suspeitos, segundo a mesma fonte, têm idades compreendidas entre os 39 e 47 anos, todos de nacionalidade cabo-verdiana.

Foram encontrados e apreendidos nas suas respectivas residências, produtos que após serem submetidos a exame, reagiram positivamente para cocaína, acusando um peso bruto de 11 gramas e cannabis acusando um peso bruto de 281 gramas.

“Os detidos, foram apresentados na quinta-feira, dia 01 de Fevereiro do corrente ano às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado – Prisão Preventiva para os 2 (dois) indivíduos de sexo masculino e Apresentação periódica às autoridades para o outro de sexo feminino”, lê-se.

A Polícia Judiciária informa ainda que, a operação contou com a colaboração da Polícia Nacional de São Filipe , ilha do Fogo.