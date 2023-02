Cabo Verde enaltece apoio do projecto “Oncologia Cabo Verde” na respostas às doenças oncológicas

​O Ministério da Saúde(MS) enalteceu hoje o projecto “Oncologia Cabo Verde” pelo contributo na melhoria “significativa” da capacidade de diagnóstico e aumento do número de cirurgias realizadas no país, desde 2018.

Segundo o Ministério da Saúde, "o programa possibilitou um aumento de 80 por cento (%) das cirurgias oncológicas e de 18% das sessões de quimioterapia, bem como uma diminuição de 30% no número de evacuações de doentes para Portugal, entre 2017 e 2020”.

Numa nota, para marcar hoje o Dia Mundial do Cancro, o MS indica que “os resultados conseguidos contribuíram para a diminuição da taxa de mortalidade por cancro, em 3%, entre 2018 e 2020”.

O documento dá conta da realização, segunda-feira, 06, no Salão de Banquetes do Palácio do Governo, de um acto central para marcar o Dia Mundial do Cancro, assinalado este sábado. Durante o evento deverão ser apresentados os resultados do Projecto Oncologia Cabo Verde (ONCOCV) 2018/2020, da Fundação Gulbenkian.- Em debate estarão temas como: “Perspectivas, Desafios e Prioridades na abordagem da Doença Oncológica em Cabo Verde”, o “Diagnóstico e tratamento da Doença Oncológica nos Hospitais Centrais”, “O papel das ONG de Luta contra o cancro”, entre outros.

Segundo dados oficiais, as doenças oncológicas constituem a terceira causa de morte, nos últimos anos. Em 2021, 360 cabo-verdianos perderam a vida devido a esta patologia.

O Dia Mundial do Cancro (DMC) é uma iniciativa da União Internacional de Controlo do Cancro (UICC), que se celebra a o4 de Fevereiro, desde o ano 2000, e tem como propósito capacitar e unir a população para enfrentar um dos maiores desafios de saúde pública, bem como consciencializar, melhorar a educação e promover a acção pessoal e colectiva nesta luta.