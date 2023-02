ARME assinala Dia Mundial da Internet Segura com palestra na escola secundária Fulgêncio Tavares

Assinala-se hoje, 07, o Dia Mundial da Internet Segura sob o lema “Unidos por uma Internet mais positiva”. Neste sentido, a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) promove uma palestra na escola secundária Fulgêncio Tavares, no concelho de São Domingos, para assinalar a data.

Numa nota a ARME explica que esta palestra está enquadrada no Dia Mundial da Internet Segura e visa alertar a comunidade educativa daquela escola para temas candentes da actualidade no mundo do ciberespaço relativos à problemática da privacidade, segurança, protecção de infância no online, salvaguarda dos direitos autorais, uso consciente e seguro da internet, quanto mais não seja, numa altura em que a rede mundial de computadores, está presente nas nossas vidas.

A mesma fonte, frisou que o Dia Mundial da Internet Segura, tem como objectivo, ainda, consciencializar a população sobre o uso seguro, ético e responsável das tecnologias de informação e comunicação (TIC).

“Mas também para os cuidados a ter face às mudanças ocorridas nas novas abordagens comunicacionais, por causa da internet. Se por um lado o mundo digital trouxe-nos uma imensidão de possibilidades, por outro, ele exige cuidados redobrados, nesta que é a autoestrada de informação e comunicação, onde o tráfego é cada vez mais intenso”, indicou a mesma fonte.