Banco de sementes de flora endémica já funciona no Planalto Leste, Santo Antão

O banco de sementes da flora endémica já está a funcionar no Planalto Leste, Santo Antão, criado no âmbito do projecto de preservação da flora endémica, financiado pelo programa das pequenas subvenções da Nações Unidas (GEF-SGP).

Neste banco, que é uma iniciativa da Associação das Mulheres do Planalto Leste, estão a ser armazenadas e conservadas sementes de espécies endémicas, florestais e agrícolas, segundo os mentores do projecto. “Um banco de sementes, de espécies florestais e variedades de culturas agrícolas em que seja feita uma catalogação, é fundamental para aumentar a capacidade de lidar com eventos climáticos extremos, bem como forma de adaptação e combate ao processo de desertificação em curso”, explica a Associação das Mulheres do Planalto Leste. Até o momento, foi feita a recolha, catalogação e conservação de várias sementes, entre as quais se destacam o dragoeiro, tortolho, o mato batão, a losna, a marcela e a coroa do rei. Este projecto, explicou a mesma fonte, é “um complemento” do outro projecto sobre sistemas agroflorestais, que está a ser implementado pela Associação para a Defesa do Património de Mértola (Portugal). O Planalto Leste, considerado desde 2009 uma reserva florestal, abarca dois dos cinco parques naturais existentes em Santo Antão: o parque Cova/Ribeira da Torre/Paul, que é considerado o maior centro de biodiversidade de plantas endémicas de Cabo Verde, com 36 espécies, dos quais 16 estão na “lista vermelha” no País, e o parque dos Moroços.

