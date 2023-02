Instituto de Património Cultural inicia trabalhos técnicos para requalificação urbana e paisagística da Cidade Velha

O Instituto de Património Cultural (IPC) tem em curso os trabalhos técnicos para a revisão dos projectos de requalificação urbana e paisagística na Cidade Velha, Património Mundial, a serem submetidos pelo Governo ao Banco Mundial para financiamento.

Trata-se do programa do Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, que tem como finalidade transformar a Cidade Velha num polo turístico “de excelência”, atraindo assim um “maior número” de visitantes, bem como “a melhoria das condições de vida” da comunidade, respondendo aos seus anseios e expectativas, no quando da sua elevação a categoria do Património Mundial.

A requalificação urbana e paisagística da Cidade Velha, Património da Humanidade, decorre no âmbito do Programa Operacional do Turismo (POT) do Governo, financiado pelo Banco Mundial num montante de 2,5 milhões de dólares.

De acordo com uma nota do IPC, no plano das atividades consta a criação de uma equipa conjunta multidisciplinar, que envolve ainda a Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago e o Ministério do Turismo e Transportes, que inclui arquitecto, engenheiros e especialistas em património e turismo.

Comporta ainda a revisão dos projetos e dos respectivos orçamentos e a definição das áreas urbanas prioritárias, que contemplam todo o sítio histórico, Património Mundial, e o vale da Ribeira Grande.

Após este trabalho preliminar, informa o IPC, a equipa terá que apresentar a proposta final num prazo de 15 dias, seguido da sua socialização com a comunidade e posterior montagem dos termos de referência a ser submetida pelo Governo ao Banco Mundial.

O IPC ressalta ainda que estas intervenções estão alinhadas com o plano de gestão submetido e aprovado pela Unesco.