HUAN diagnosticou dez casos de cancro infantil em 2021

​O Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) diagnosticou dez casos de cancro infantil no ano de 2021, conforme dados mais recentes disponibilizados pelo Ministério da Saúde, que alerta para o impacto do diagnóstico precoce na cura da doença.

O alerta do Ministério da Saúde vem a propósito do Dia Internacional do Cancro Infantil, que hoje se assinala, com o objectivo de educar a sociedade civil sobre o tema, salientando os desafios que as crianças e jovens, bem como suas famílias, enfrentam, para além de incidir sobre a importância de haver um acesso fácil e universal aos cuidados de saúde em todo o mundo.

Numa nota enviada, esta entidade governamental adianta que em Cabo Verde os cancros infantis mais frequentes são as leucemias, linfomas, retinoblastomas e tumor de Wilms.

Este ano, presta-se homenagem ao impacto positivo das famílias e prestadores de cuidados sobre a vida das crianças e adolescentes com cancro.

Dados mundiais apontam que anualmente mais de 400.000 crianças e adolescentes com menos de 20 anos são diagnosticados com cancro e que a cada três minutos uma criança morre com esta doença.

“O diagnóstico precoce e a melhoria do acesso aos cuidados podem salvar mais vidas. A taxa de sobrevivência depende da região em que vivem, com 80 % de sobrevivência na maioria dos países desenvolvidos e apenas 20 % nos países em desenvolvimento. Segundo a OMS, estima-se a incidência do cancro infantil na África Subsariana em 56,3 por milhão de habitantes”, citou o Ministério de Saúde.

Conforme a mesma fonte, as projecções actuais mostram que quase 50% do fardo mundial do cancro infantil até 2050 será imputado à África, o que obriga a envidar esforços para enfrentar esta preocupação.

Neste sentido, o objectivo da Iniciativa Global contra o Cancro Infantil da OMS é eliminar toda a dor e sofrimento das crianças que lutam contra esta doença e alcançar pelo menos 60 % de sobrevivência para todas as crianças diagnosticadas com cancro em todo o mundo até 2030.

“Isso representa aproximadamente o dobro da taxa de cura actual e salvará a vida de mais um milhão de crianças na próxima década”, refere a nota.

“Na criança, o surgimento do cancro costuma ter relação com erros de formação, e os tumores predominantemente de natureza embrionária. Como as células estão em crescimento, os tumores em crianças se desenvolvem rapidamente, colocando em destaque a importância da realização de um diagnóstico precoce”, citou a mesma fonte.

O Dia Internacional do Cancro Infantil, que se assinala a 15 de Fevereiro, é uma campanha colaborativa global para aumentar a consciencialização sobre o cancro na infância e expressar apoio às crianças e adolescentes acometidas, aos sobreviventes e suas famílias.