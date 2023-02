Ossadas humanas encontradas na cave do antigo centro de saúde no bairro Craveiro Lopes

A​s ossadas humanas encontradas na tarde desta terça-feira na cave do antigo centro de saúde no bairro Craveiro Lopes já estão com a Polícia Judiciária para investigações, informou a delegada da Saúde, Urlardina Furtado.

Em declarações à Rádio de Cabo Verde, Ulardina Furtado avançou que o alerta foi dado à Delegacia de Saúde pelo responsável do grupo carnavalesco Vindos de África, do bairro Craveiro Lopes. “Realmente temos um conjunto de ossadas pertencentes a um cadáver, neste momento não é possível adiantar se são do sexo masculino ou feminino, parece que são do sexo masculino, mas para isso temos de fazer uma avaliação, não tenho mais informações agora cabe às entidades responsáveis para procedimentos de investigação”, disse. Segundo a delegada da Saúde na Praia, o cadáver encontrado estava em estado de decomposição total, já se passaram muito tempo e que as hipóteses não podem ser levantadas sem se cumprir os processos de investigação. “O que é certo que encontramos essas ossadas colocados dentro de caixotes e sacos e teremos que saber também o tempo, se foi transportado de um lugar para outro”, acrescentou. A mesma fonte avançou que a Polícia Judiciária deverá, entretanto, esclarecer se a investigação será feita por peritos nacionais ou estrangeiros. O antigo espaço do Centro de Saúde de Achadinha, situada no Bairro Craveiro Lopes, na cidade da Praia, e inaugurado em Janeiro de 2009, foi desactivado em Outubro de 2017 para receber obras de correcção, uma vez que o edifício apresentava problemas na sua estrutura. O espaço foi cedido “provisoriamente” em 2019 pela Delegacia de Saúde da Praia ao grupo Carnavalesco Vindos d’África para acolher actividades culturais.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.