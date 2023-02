São Vicente/Carnaval: Mindelenses descontentes com preço de bilhetes e mudança no horário do desfile

​A subida de preços dos bilhetes que dão acesso às bancadas para ver o Carnaval, na Rua de Lisboa, deixou descontentes alguns sanvicentinos que já reclamavam da mudança no horário do desfile oficial para as 18:30 de terça-feira.

De acordo com as informações disponibilizadas pela Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval do Mindelo (Ligoc-SV), os bilhetes serão vendidos no Centro de Estágio do Mindelo das 08:00 às 18:00 e cada pessoa só poderá comprar o máximo de duas pulseiras para cada dia.

Mas, o que tem gerado insatisfação é o facto de os bilhetes para a Rua de Lisboa estarem mais caros, este ano, do que o Carnaval anterior. Se na Rua Machado o preço está mil escudos para assistir ao desfile do Samba Tropical e 1.500 para o desfile oficial, na Rua de Lisboa, as pessoas deverão pagar 1.500 escudos para o desfile do Samba Tropical e para o desfile oficial, de terça-feira, devem desembolsar 2.000 escudos.

Em declarações à Inforpress, a canalizadora Danizia Sousa, disse que não concorda com essa subida de preços, principalmente nesta época de crise, embora reconheça que essa rua foi sempre um lugar bastante disputado.

“Acho que está muito caro, um exagerado. Apesar da Rua de Lisboa ser um lugar mais concorrido. Eu não acho bom pagar 2.000 escudos”, criticou a mesma fonte que também não concordou com a mudança do horário dos desfiles.

“Querem comparar o Carnaval com o festival a dizer que levamos crianças para justificar o horário. Mas esquecem-se que o festival é no Verão e no Carnaval faz frio. Uma coisa é sair às 14:00 e levar os filhos para ver o desfile, outra coisa é sair à noite e voltar às tantas. Não concordo”, acrescentou.

Para o jovem Elton Tavares as mudanças no Carnaval mindelense estão a transformar a festa numa “autêntica cópia do Brasil, excluindo quem consegue de quem não consegue pagar”.

“Além de abocanhar um grande espaço para colocarem as bancadas, que daria para as pessoas sentarem com as crianças no chão para verem o desfile, agora encarecem o preço do bilhete tirando a possibilidade do povo de ver o Carnaval”, defendeu Elton Tavares, lembrando que “o que sempre fez diferença no Carnaval de São Vicente é que a festa era uma tradição em que todos se envolviam directa ou indirectamente, mas hoje é um negócio fechado, um investimento de poucos com fins lucrativos”.

Mesma opinião tem a professora aposentada Maria da Luz, que afirmou que este ano vai ficar em casa, porque além do preço exagerado, o horário do desfile não favorece devido ao clima frio que se faz sentir nas noites de Fevereiro.

“O carnaval é uma festa secular que sempre pertenceu ao povo e agora querem aproveitar-se desta festa tradicional para agradar quem vem de fora. Devemos inovar sim, pensar no turismo, mas temos também de preservar o que é genuíno. São estas particularidades que o faz diferir dos demais carnavais”, sentenciou a professora.

Também a técnica de contabilidade Elenise Pires acredita que pagar 2.000 escudos “é um pouco puxado” em relação ao momento em que se vive, com aumento de preços.

Mas, defendeu, para quem pode pagar “é bom” porque pode-se ver o carnaval em “segurança e com conforto e com mais concentração”.

Além da subida de preço do bilhete na Rua de Lisboa, a Ligoc-SV informou que “as bancadas não dispõem de acesso para pessoas de mobilidade reduzida – ou cadeirantes, no entanto haverá zonas especiais ao longo do percurso”.

As tentativas de contacto com o presidente da Ligoc-Sv, Marco Bento, para reagir sobre este assunto resultaram infrutíferas.

Este ano, o Ministério das Cultura e das Indústrias Criativas disponibilizou uma verba de cinco mil contos para os cinco grupos oficiais que vão participar no Carnaval 2023 – Monte Sossego, Cruzeiros do Norte, Flores do Mindelo, Estrela do Mar e Samba Tropical.

O desfile oficial do Carnaval de São Vicente vai arrancar a partir das 18:30, fruto de um acordo entre os grupos e a Ligoc-SV e câmara de São Vicente para a mudança do horário do desfile. Isto, apoiando-se na ideia de que o espectáculo será favorecido pelas luzes artificiais nocturnas o que o fará brilhar ainda mais.

O primeiro grupo a desfilar será o Flores do Mindelo, que iniciará às 18:30, com o enredo “Renascer num voo”, o segundo será o Estrela do Mar, às 19:00, com o enredo “No Salvá nos planeta azul”, o terceiro Cruzeiros do Norte, às 19:30 , com o enredo “Três Cosa Sab na Vida: Saúde, Dinheiro e Amor” e o quarto Monte Sossego, que iniciará o desfile às 20:00 com o enredo inspirado no poema do falecido escritor, político, diplomata e poeta mindelense Onésimo Silveira, “O povo das ilhas quer um poema diferente para no poema do povo das ilhas”.

A Escola de Samba Tropical, como de costume, fará o seu desfile na noite de segunda-feira, 20 de Fevereiro.

De acordo com informações, divulgadas pela Ligoc-SV, a concentração dos grupos será na Praça Dom Luís e Avenida Marginal e o desfile começará na Rua de Lisboa, segue pela Avenida Baltazar Lopes da Silva, Travessa Cadamosto, Praça Amílcar Cabral (Praça Nova), Avenida 5 de Julho, Rua Cristiano de Sena Barcelos e a dispersão será na Avenida Marginal.