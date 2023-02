Prisão preventiva para suspeito de abusar sexualmente uma criança de cinco anos

O Tribunal da Comarca de São Filipe decretou prisão preventiva a um indivíduo suspeito de abusar sexualmente uma criança de cinco anos de idade.

O homem de 51 anos, natural da ilha do Fogo, foi detido fora do flagrante delito, no âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe segundo um comunicado do Ministério Público divulgado esta sexta-feira.

Submetido ao primeiro interrogatório judicial de detido e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicada ao arguido prisão preventiva.

O processo que continua, em investigação, permanece em segredo de justiça.