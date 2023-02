Faleceu a activista do Carnaval mindelense Cely Fortes

Morreu na madrugada de hoje em São Vicente a activista do Carnaval Cely Fortes, membro do Grupo Carnavalesco Vindos do Oriente e colaboradora da Escola do Samba Tropical.

Esta informação foi confirmada à Inforpress por familiares de Cely Fortes, 58 anos, que informaram que mesma sentiu-se mal e foi levada às urgências de uma clínica privada onde faleceu.

Marcelina Fortes, conhecida por Cely Fortes, é filha da activista do Carnaval e presidente do Grupo Carnavalesco Vindos do Oriente, Lili d’Chala, que faleceu a 22 de Janeiro de 2022.

A morte de Cely ocorre cerca de um ano e um mês do desaparecimento físico da mãe Lili d’Chala, figura mindelense que se destacou como dinamizadora da cultura e do desporto, entre outras áreas, em São Vicente, e que deverá ser homenageada no início do desfile oficial do Carnaval previsto para terça-feira.

Cely Fortes também era irmã da deputada eleita pelo círculo de São Vicente na lista do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Josina Fortes, e, além do Carnaval, era dinamizadora do futebol feminino em São Vicente, tendo jogado pelo Club Sportivo Mindelense.

Segundo informações avançadas pela direcção do grupo, a realização do desfile, que chegou a estar em dúvida, vai manter-se.