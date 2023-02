Luísa Morazzo coroada Imperatriz num desfile repleto de “brilho e emoções”

A fundadora da Escola de Samba Tropical, Luísa Morazzo, foi coroada imperatriz do Carnaval pelo presidente do grupo David Leite durante o desfile da noite de segunda-feira, 21, durante o qual se aliou “brilho, glamour e emoções”.

Com o início previsto para as 21:00, o desfile, que saiu da Praça Dom Luís, só arrancou às 22:00 e durou cerca de uma hora a percorrer a Rua de Lisboa.

Mas, não gorou as expectativas de quem ficou para “Reviver o Passado” e fez os sanvicentinos render e “celebrar” não duas, mas cada momento do desfile.

Foi precisamente na Rua de Lisboa, “centro de todas as emoções”, que Luísa Morazzo desceu do seu trono para ser coroada de Imperatriz do Carnaval mindelense, uma homenagem que a mesma diz ter recebido com “emoção e gratidão”.

“Gratidão é a palavra que define tudo isso. Não pedi, mas aceito esta homenagem. Para mim é gratificante ser reconhecida pelo trabalho na Escola de Samba Tropical e ver que as pessoas reconhecem esse trabalho”, revelou a homenageada de 72 anos.

A homenagem foi também extensiva a toda a velha guarda e a Alberto Lopes, que capitaneou o histórico navio Ernestina, símbolo da ligação entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América, relembrou também “momentos grandiosos” como a homenagem à Diva da Cesária Évora.

O desfile do Samba Tropical foi considerado marcante e todas as suas 22 alas ostentam brilho e majestosidade.

Com o verde, o amarelo e o vermelho a dominar os trajes, o grupo foi apresentando ao longo do desfile um naipe de cores, qual arco-íris, com destaque para o azul royal, a prata, o rosa e o dourado, e encheu os olhos dos milhares de pessoas que acorreram à baixa da cidade do Mindelo.

Após a passagem dos 1.200 foliões surgiu o carro alegórico que também trouxe “lembranças do passado”, dos quais se destaca o coreto da Praça Nova, antigo ponto de encontro da sociedade mindelense, entre outros símbolos que marcam a história do grupo ao longo dos seus 35 anos de existência.

Para o presidente da Escola de Samba Tropical, o sentimento por ter feito um desfile desta natureza é também de “grande emoção”, pelo “sabor agridoce” do momento em que o grupo celebra a vida de uma das suas figuras marcantes, mas também perdeu “uma amiga, colaboradora e activista”.

“Já sabíamos que íamos trazer a emoção para a rua, mas não esperávamos que poderia ser uma mistura de agridoce. Mas, já temos compromissos. O Carnaval é assim, é alegria, é celebrar a vida porque a vida é um sopro e por isso dedicamos este desfile à nossa amiga Cely Fortes”, declarou David Leite com os olhos marejados de lágrima.

Nota de destaque para o sistema de som que foi instalado no percurso do desfile, que funcionou em boas condições permitindo que se ouvisse a música.

O Carnaval continua hoje com o desfile dos grupos oficiais que vão a concurso – Flores do Mindelo, Estrela do Mar, Cruzeiro do Norte e Monte Sossego – a partir das 18:30. A cerimónia de entrega de prémios deverá acontecer na tarde de quarta-feira.