Giliardo Nascimento deixa direcção nacional de Política do Mar

Após sete meses, Giliardo Nascimento vai deixar o cargo de director nacional de Política do Mar.

A informação foi hoje avançada pelo Nascimento através de uma publicação feita na sua página de Facebook.

“Por imperativos profissionais, amanhã [24 de Fevereiro] cessarei as minhas funções como Diretor Nacional de Politica do Mar e fecha-se um ciclo de 5 anos no Ministério do Mar (antes Ministério da Economia Marítima) onde procurei sempre, com humildade, dar o meu contributo em prol da Economia Marítima Cabo-verdiana, do Direito do Mar e do Direito Marítimo em Cabo Verde”, escreveu, agradecendo ao actual e anteriores ministros da tutela.

Giliardo Nascimento foi empossado em Julho de 2022 e, na altura, elegeu como prioridade a elaboração e implementação da Estratégia Nacional para o mar.

Nascimento, natural de Santo Antão, é mestre em Direito Internacional, com especialização em Direito do Mar e Direito Marítimo, tendo anteriormente desempenhado as funções de consultor para projectos financiados pelo Banco Mundial, Assessor do Ministro da Economia Marítima e posteriormente assessor do Ministro do Mar.

É também autor do Livro “Direito do Mar, O Regime Juridico das Águas Arquipelágicas: O Caso de Cabo Verde” e vários outros artigos científicos sobre o Direito do Mar.