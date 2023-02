​Cabo Verde recebe cinco milhões de euros para produção e instalação de oxigénio nos dois hospitais centrais do país

Cabo Verde vai receber um financiamento adicional do Fundo Global no valor de 4.829.382 euros, para apoiar o país na produção e instalação de oxigénio nos dois Hospitais centrais do país (Agostinho Neto na Praia e Batista de Sousa, em São Vicente).

O financiamento acontece no quadro do Mecanismo de Resposta COVID-19 (C19RM), justificando-se no grande impacto que a mesma terá no país, de acordo com uma publicação na página do Governo.

A informação foi avançada esta segunda-feira, 27, durante o encontro entre a delegação de Cabo Verde, liderada pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, e a delegação do Fundo Global, em Geneva (Suíça).

Durante o encontro entre as duas partes foram discutidas, ainda, as vulnerabilidades socio-económicas vividas em Cabo Verde, causadas pela pandemia de COVID-19, os anos consecutivos de seca, o aumento da inflação, entre outros, que exerceu uma enorme pressão sobre o orçamento do Estado e um impacto negativo no orçamento da saúde.

A titular da pasta de Saúde aproveitou o momento para agradecer ao Fundo Global pela parceria financeira e técnica estabelecida, desde 2010, nas componentes VIH-SIDA, Tuberculose e Malária e também na resposta à pandemia de COVID-19 ao longo dos últimos dois anos: “esta parceria do Fundo Global tem contribuído enormemente para que o país tenha ganhos significativos na luta contra o VIH, a TB e a malária”, frisou.

Actualmente, Cabo Verde é considerado líder na eliminação da transmissão vertical do VIH — quando o vírus passa de mãe para filho durante a gravidez, sendo o único país na África Ocidental e Central a estar perto de atingir este objectivo.

O país também passou três anos consecutivos sem transmissão local de malária, tornando-se elegível para se candidatar à certificação de eliminação da malária da Organização Mundial da Saúde. Além disso, com mais de 70 % da população adulta totalmente vacinada, Cabo Verde tem a terceira maior cobertura vacinal contra a COVID-19 na África Subsariana.

Contudo, a ministra salientou a necessidade do reforço da estratégia de prevenção da reintrodução da malária, para manter a certificação de ausência da doença; o reforço da capacidade dos Recursos Humanos para a Saúde; otimizar a cadeia de abastecimento de produtos de saúde e o reforço do sistema de informação e comunicação sanitária.

Por seu turno, o Coordenador Regional para África Ocidental e Central, Ibrahim Faria, em representação do Fundo Global reconheceu os esforços que o país tem feito para controlar a pandemia e manifestou a disponibilidade em continuar a apoiar Cabo Verde na resposta no progresso contra o VIH, a Tuberculose e a malária.

De realçar ainda que actualmente, o Mecanismo de Coordenação Nacional do Fundo Global (CCM – Cabo Verde) está a preparar duas candidaturas aos financiamentos do Fundo Global, sendo uma no âmbito do 7º Ciclo de Financiamento – CG7, para a subvenção conjunta HIV-TB e Malária, e outra do projecto C-19RM, para investimentos no reforço do sector da saúde para a resposta à pandemia da COVID-19, para Maio do corrente ano.