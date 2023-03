Malásia deverá ter consulado fixo na Cidade da Praia – embaixador

O novo embaixador da Malásia em Cabo Verde anunciou hoje a pretensão do seu país de colocar um cônsul fixo, na Cidade da Praia, para estreitar ainda mais as relações entre os dois países.

Zainal Bin Zahar, que tem residência fixa em Dacar (Senegal), anunciou esta decisão hoje, no Mindelo, ao entregar as suas cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves.

Segundo a mesma fonte, devem nomear brevemente um cônsul para se estabelecer na cidade da Praia e reforçar ainda mais as relações entre a Malásia e Cabo Verde.

Zainal Bin Zahar disse que visita o país pela primeira vez, mas assegurou já estar a gostar das ilhas, com quem pretende reforçar laços em áreas como turismo, energia renováveis, cultura e ciência.

Daí, que, afiançou, espera voltar em Junho/Julho com a família, mas também para encontros com governantes para detectar outras áreas de interesse comum.

A nova embaixadora do Canadá, Marie Geneviéve, também entregou as suas cartas, no Palácio do Povo, no Mindelo, e admitiu que os dois países têm “muitas coisas em comum”, por exemplo na defesa dos Direitos Humanos, na protecção aos jovens e adolescentes e também da comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans (LGBT) e que podem ser reforçados.

Entretanto, sublinhou, a economia azul é uma das principais áreas de interesse visto que Cabo Verde é formado mais por oceano, o seu país, por sua vez, é banhado por três oceanos.

E neste sentido, a embaixadora, que também é residente e veio com uma “pequena delegação” de apenas duas pessoas, já tem vários encontros agendados para os próximos dias com entidades cabo-verdianas ligadas, entres estas, com o presidente do conselho de administração (PCA) da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente (ZEEMSV) e presidente do Instituto Marítimo e Portuário (IMP).

Até sexta-feira, 03, a diplomata tem ainda agendada reuniões com responsáveis da Universidade Técnica do Atlântico (UTA), Escola do Mar (EMar) e Instituto do Mar (IMar) e espera voltar ao arquipélago dentro de alguns meses com uma delegação maior para explorar outras vertentes de cooperação, entre estes o de intercâmbio de estudantes dos dois países.

“Mas, vocês têm cá um lindo país, e por isso corre-se o risco de quando os estudantes virem, não quererem voltar para o Canadá”, brincou.

Outras das embaixadoras a entregar as suas cartas, foi a da Dinamarca, Maria Nilaus Tarp, que também disse estar “encantada” com o país e prometeu voltar mais vezes.

A diplomata, residente em Lisboa (Portugal), assegurou ter tido uma “reunião excelente” com o Presidente da República com quem abordou a possibilidade de os dois países cooperarem em sectores como energia, segurança marítima e outras.

Ainda nesta tarde e até quinta-feira, 02, José Maria Neves deverá receber cartas credenciais de representantes de mais oito países, entre estes, Reino Unido, Egipto, Israel, Austrália, República Checa e outros.

Os actos decorrem no Palácio do Povo, no Mindelo, enquadrado na visão de descentralização da Presidência para outras regiões do País.