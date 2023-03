​Santa Catarina de Santiago acolhe várias actividades no âmbito de Março, mês da Mulher

O concelho de Santa Catarina de Santiago acolhe, durante este mês, várias actividades, no âmbito do Março, mês da Mulher. As actividades arrancam esta sexta-feira, 03, com uma conversa com beneficiárias de Inclusão produtiva e entrega de kits, que acontece pelas 10:00, no Centro Cultural Norberto Tavares.

Sob o lema “Hoje e Sempre, Mulheres em Acção”, acontece a feira de artesanato e artes plásticas “Artes no Feminino”, uma mostra que abre portas no dia 07 e se prolonga até 11 deste mês.

No dia 08, Dia Internacional da Mulher, o Mercado Novo acolhe, a partir das 09:00, uma Feira de Saúde e Actividades Culturais. E, a partir das 14:00, uma simbólica Homenagem aos Rabidantes. Pelo meio, a partir das 10:00, o Salão Nobre dos Paços do Concelho recebe um encontro com funcionárias da Câmara Municipal de Santa Catarina.

Os encontros deslocalizados de mulheres são o centro das actividades do mês. O Primeiro acontece dia 12, pelas 15:00, em Ribeira da Barca; o segundo, em Ribeirão Manuel, dia 17, a partir das 16:00. E, no mesmo dia, o Salão Nobre acolhe, a partir das 10:00, o Encontro com Monitoras, Cuidadoras de Idosos e Agentes Sanitários.

Dia 18, a partir das 10:00, vai para a rua a Marcha das Mulheres de Santa Catarina, com concentração na Zona Pedonal.

Dia 22, a partir das 10:00, o Centro Cultural Norberto Tavares recebe o Encontro com mulheres beneficiárias do RSI. Dado um grande número de mulheres contempladas, no dia seguinte, 23, no mesmo local e à mesma hora, acontece novo Encontro com Mulheres Beneficiárias do RSI.

Dia 26, a partir das 10:00, em Achada Lém, acontece um Encontro de Mulheres, em parceria com a ADDCAL, uma associação de desenvolvimento local.

Na data em que se assinala o Dia da Mulher Cabo-verdiana, 27 de Março, a Zona Pedonal acolhe, a partir das 10:00, a Marcha das Mulheres da Polícia e das Forças Armadas. No mesmo dia, a partir das 14:30, irá proceder-se à entrega de kits a rabidantes de Santa Catarina, tendo por palco o Mercado Novo.

Por último, a partir das 16:00, o Centro Cultural Norberto Tavares acolhe um momento de convívio, confraternização e conversas soltas com a Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina: Jassira à conversa com Mulheres é o nome do evento.