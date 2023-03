Ambiente, Sustentabilidade e Governança em debate na Praia

Quadros representantes do sector financeiro nacional e internacional debatem na Praia as mais recentes normativas mundiais de Governance que os actores do sector em Cabo Verde devem implementar ao abrigo dos princípios de Ambiente, Sustentabilidade e Governança.

A realização desta iniciativa prevista para 10/03 na Cidade da Praia sob responsabilidade da PSO Knowledge irá ser uma oportunidade única de assistir ao debate sobre o tema em causa proferido através de uma visão por parte de Pedro Machado, do Comité de Estabilidade Bancária do Banco Central Europeu, assim como diversos quadros bancários e Ana Semedo, da Autoridade Geral Mercado de Valores Mobiliários.

Governança Corporativa ou governo das sociedades e empresas no sistema bancário será analisado ao abrigo dos últimos desenvolvimentos a nível internacional e em particular europeu nesta área, e concluindo com um breve overview da situação da banca cabo-verdiana.

Recentemente a European Bank Authority publicou Normas Técnicas de Implementação (ITS) sobre as divulgações do Pilar 3 sobre riscos ambientais, sociais e de governança (ESG).

Estas Normas propõem divulgações quantitativas comparáveis sobre a transição relacionada às mudanças climáticas e riscos físicos, incluindo informações sobre exposições a activos relacionados ao carbono e activos sujeitos a riscos crónicos e eventos agudos de mudança climática. Adicionalmente, incluem divulgações quantitativas sobre as acções de mitigação para as instituições que apoiam os seus clientes na transição para uma economia neutra em carbono e na adaptação às mudanças climáticas.

Além disso, eles incluem um Green Asset Ratio (GAR), que identifica as actividades de financiamento de activos das instituições que são ambientalmente sustentáveis de acordo com a taxonomia da UE, como aquelas consistentes com o European Green Deal e os objectivos do acordo de Paris.

Estabelecer este tipo de sistema não é um desafio isolado dos bancos, do governo, ou das autoridades de supervisão, mas sim um desafio partilhado entre todos, sendo primordial os pilares base de sustentabilidade dos princípios de Governance.

Este ponto, assim como os sistemas de protecção de investidores, serão analisados na génese dos pilares para a construção de um sistema financeiro transparente, bem organizado e disciplinado, tendo por base as melhores práticas de gestão.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1109 de 1 de Março de 2023.