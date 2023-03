​“49,8% da população de Cabo Verde são Mulheres” - INE

“49,8% Da população de Cabo Verde são Mulheres", de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados hoje, 08, no âmbito do Dia Internacional da Mulher.

Sob o lema “Para um mundo digital inclusivo: Inovação e tecnologia para a igualdade de género”, o INE divulgou os dados sobre as mulheres em Cabo Verde. Segundo o INE, 74,6% das mulheres vivem no meio urbano e 25,4% no meio rural. Em relação aos agregados familiares, o INE indicou que 52,8% são representados por mulheres. Os dados do INE mostram que 43% das mulheres de 15 anos ou mais estão empregadas, 26,8% das mulheres trabalham no sector primário, 19,3% no sector secundário e 55% no sector terciário. Conforme o INE, 74,3% das mulheres com 10 anos ou mais, possui um telemóvel, 26,4% utilizou um computador nos últimos três meses e 66,7% utilizou internet nos últimos três meses.

