Uni-CV lança concurso de ideias visando a promoção do turismo sustentável na ilha de Santiago

A Universidade de Cabo Verde, através do Centro de Empreendedorismo e Prestação de Serviços, tem aberto até 05 de Abril, o Concurso de “Ideias de negócios em Turismo Sustentável na ilha de Santiago”, no âmbito do Projecto Empreatur.

O projecto, segundo a instituição tem como objectivo reforçar o ecossistema do sector do turismo na ilha de Santiago, através da promoção do empreendedorismo jovem a nível do turismo.

Como parceira a Uni-CV conta com a Universidade de Vigo, da Espanha, sendo que o projecto será financiado pela Cooperação Espanhola, através da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID).

O referido concurso contempla duas etapas, a primeira, a de pré-incubação e incubação das ideias de negócios, que serão desenvolvidas em três fases, ou seja, inicia com o lançamento do concurso e selecção dos candidatos, o segundo contempla a formação presencial e online de uma semana, e por último, o acompanhamento e avaliação final.

Já na segunda etapa será feita uma nova avaliação onde vão ser escolhidas cinco ideias de negócios que passarão para a fase de pré-incubação e incubação, na incubadora de empresas da Uni-CV, a Uni-Incuba.

Todas as pessoas com projectos de empreendedorismo em turismo sustentável para a Ilha de Santiago podem concorrer, desde que tenham nacionalidade cabo-verdiana, 18 ou mais anos de idade no momento da aplicação, estar desempregado no momento da aplicação e será dada prioridade aos jovens e mulheres desempregadas.

“As ideias devem ser inovadoras e contribuir para resolver os problemas e as necessidades da população da ilha de Santiago, com base na sua sustentabilidade”, lê-se no regulamento.

Devem basear-se nas temáticas turismo sustentável e de qualidade, gestão do meio ambiente, respeito pela biodiversidade e preservação ambiental, promoção da economia comunitária, uso de recursos locais e comércio justo, valorização do património histórico e cultural, entre outras.

As candidaturas devem ser feitas de 06 de Março a 05 de Abril, através da página desta universidade pública de Cabo Verde.