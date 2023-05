Pescador desaparecido no mar do município do Tarrafal de São Nicolau

Alesson Soares “Alex” pescador de 37 anos, originário do município do Tarrafal de São Nicolau, encontra-se desaparecido desde a madrugada de quarta-feira.

Segundo informações recolhidas pela Inforpress junto à delegação do Instituto Marítimo e Portuário (INP), Alex Soares fez-se ao mar na madrugada de quarta-feira, 03, solitariamente, numa embarcação de boca aberta de cerca de seis metros, para pescar nas imediações do Ilheu Raso.

Segundo a mesma fonte, o alerta do seu desaparecimento foi dado às autoridades por volta das 17:30 de quarta-feira, tendo sido de imediato iniciada a operação de busca e salvamento que decorreu até por volta das 23:30, contudo, sem sucesso.

De acordo com as informações recolhidas, as buscas foram retomadas hoje com o auxílio de duas embarcações de pesca do município do Tarrafal.