Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde beneficiam da iniciativa “Warm Children Hearts” da primeira-dama chinesa para África

As Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde foi a entidade cabo-verdiana escolhida para receber a iniciativa “Warm Children Hearts” da primeira-dama chinesa para África, tendo lançamento da iniciativa acontecido hoje na Aldeia de São Domingos.

A iniciativa, lançada por ocasião do Dia Internacional da Criança e conta com a parceria da Associação das Primeira-damas de África para o desenvolvimento consiste em proporcionar consultas gratuitas às crianças em situação de vulnerabilidade social.

É neste quadro que a Embaixada da República Popular da China em Cabo Verde e a vigésima equipa médica da China em Cabo Verde realizaram hoje nas Aldeias SOS de Ribeirão Chiqueiro o lançamento da iniciativa, que vai ser lançada também às outras aldeias do País nomeadamente de Santa Catarina e São Vicente.

Para além de consultas médicas gratuitas em diversas especialidades, as crianças receberam um “pacote de amor” – um kit composto por materiais escolares e de higiene.

Para o embaixador da China em Cabo Verde, Xu Jie, a intenção é de para além de oferecer cuidados de saúde transmitir o afecto e o carinho às crianças e ajudá-las a crescer com mais saúde e felicidades.

“Na China chamamos as crianças de flores da pátria. As crianças são o futuro do país e a esperança da Nação. Espero que todas as crianças aqui presentes possam estudar muito, viver mais felizes, crescer com mais saúde e se tornar pilar da construção do vosso país no futuro próximo e também se tornar embaixadores civis da amizade China/Cabo Verde”, disse.

Xu Jie realçou o trabalho que é feito pelas Aldeias SOS no cuidado e na protecção das crianças órfãs e realçou que a Embaixada da China está disposta a trabalhar em conjunto com todos os amigos em Cabo Verde para continuar a melhorar a saúde e o bem-estar das crianças desfavorecidas e com acções concretas continuar a fortalecer intercâmbios amigáveis e cooperação em diversas áreas, incluindo a causa da mulher e da criança e promover o desenvolvimento contínuo.

A escolha das Aldeias SOS para acolher a iniciativa Warm Childrens Hearts se efectivou graças à primeira-dama de Cabo Verde, Debora Catisa Carvalho, que na qualidade da madrinha de Honra das Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde sugeriu a instituição.

Debora Catisa Carvalho enfatizou que o propósito da iniciativa é aprofundar a amizade entre os povos da China e Cabo Verde e demonstrar afecto e carinho às crianças desfavorecidas e melhorar o seu bem-estar.

“Ser madrinha das Aldeias Infantis SOS Cabo Verde constitui para mim motivo de honra…Temos também esta responsabilidade de reflectir sobre como proteger e cuidar das nossas crianças, garantir-lhes seus direitos fundamentais como a saúde, educação e amor incondicional. Esta iniciativa louvável da primeira-dama da República Popular da China mostra a importância da cooperação internacional”, salientou a primeira-dama de Cabo Verde.

Em nome das Aldeias SOS, o director nacional, Dionísio Pereira, agradeceu o apoio da primeira-dama e o gesto da República Popular da China, através da embaixada em Cabo Verde, que tem sido, conforme indicou, um parceiro amigo das Aldeias SOS de longa data.

“Esta acção solidária de abraços calorosos da China para com o nosso país, significa tão somente a continuidade e reforço. Nós aqui para simbolizar esse reconhecimento de apoio e de ajuda da China, em 2004 decidimos atribuir o nome “China” a uma das nossas dez casas aqui na Aldeia de São Domingos. Fizemos isso conscientes da necessidade de valorizar e fazer perpectuar esta colaboração e mostrar ao mundo quanto somos reconhecidos pela ajuda da República Popular da China”, disse Dionísio Pereira.

O acto contou com a presença da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Miryan Vieira, que também enalteceu a importância da iniciativa chinesa.