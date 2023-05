Festival da Gamboa: Primeiro dia prolonga-se até às nove da manhã sem actuações de Trakinuz e Ferro Gaita

​O primeiro-dia da 29ª edição do Festival da Gamboa se estendeu até por volta das 09:00 deste sábado, ficando sem actuar, por falta de tempo, Trakinuz e Ferro Gaita, mesmo assim a organização dá nota positiva.

“Tivemos que parar as actuações devido ao factor tempo, na sequência de alguns constrangimentos relacionados ao tempo de actuação das bandas. Pedimos sinceras desculpas”, explicou à Inforpress o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, garantindo que os dois grupos não vão ficar sem actuar nesta edição, pelo que subirão ao palco do Festival da Gamboa logo mais à noite.

Segundo este responsável, não se conseguiu começar à hora marcada na sexta-feira, 19, muito por conta da demora na chegada do público ao recinto do festival. Por isso, Jorge Garcia fez o apelo para que hoje as pessoas cheguem a tempo, por forma a possibilitar que se consiga arrancar às 20:00 e garantir a actuação de todos os nomes no cartaz.

“Embora este contratempo, o primeiro dia foi excelente com grandes actuações de diversos grupos. Todos tiveram um grande desempenho, o que ficou também visível pela forma como o público participou e vibrou”, disse Jorge Garcia, completando que a expectativa para logo mais à noite é “que hoje continue grande”.

O primeiro dia de festival teve actuações dos artistas Garry, Beto Dias, Suzana Lubrano, MC Distranka, Ga da Lomba, Ló, Mito Kaskaz, Fatú Djakité, Supa Squad, Hélio Batalha e MC Prego Prego.

Para logo mais, além de Trakinus e Ferro Gaita, são esperados artistas como Kinzim, Ruben Teixeira, Wet Bed Gang, MC Acondizé, Tony Fika, Big Z, Grace Évora, Dynamo e Fidjus de Codé di Dona.

A capital do país acolhe este final de semana, 19 e 20, o Festival da Gamboa, evento orçado em 20 mil contos e que homenageia nesta 29ª edição o recém-falecido músico Zé Mário Bulimundo.

Sob o lema “Djuntu na tradison y modernidade”, segundo o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia o evento tem por objectivo contribuir para abrilhantar a festa da cidade e do município, num ano em que a capital comemora os seus 165 anos.